SV Langenzersdorf mit außergewöhnlich guter Stimmung

Details Freitag, 11. März 2022 10:50

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Andreas Pangerl, Schriftführer und Vorstandsmitglied beim SV Langenzersdorf, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Christian Redl überwintert in der 2. Klasse Donau nach sieben Siegen, zwei Remis und drei Niederlagen mit 23 Punkten auf Rang vier. In der Frühjahrssaison 2022 ist für den "blutjungen" SVLE mit nur je einem Zähler Rückstand auf das Spitzenduo Zwentendorf und Rust alles möglich. Pangerl schwärmt jedenfalls schon von der "außergewöhnlich guten Stimmung im Verein."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Andreas Pangerl: "Wir haben mit unserer enorm jungen Truppe (teilweise waren vier bis fünf Sechzehn- bzw. Siebzehnjährige aus der Landesliga-U18 dabei) in der Herbstsaison überragende Leistungen gebracht, die einfach nicht zu erwarten waren. Die Spieler haben in jedem Training super gearbeitet und dann auch meistens die Leistungen im Spiel gebracht."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Pangerl: "Wir haben eine außergewöhnlich gute Stimmung im Verein. Vor allem der Einbau der vielen Eigenbauspieler macht sich enorm positiv bemerkbar!"

"Weitere Jugendspieler ins Training integriert"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Pangerl: "Es gab drei Zugänge. Ein Defensivspieler, ein Mittelfeldspieler und ein Stürmer. Dazu wurden weitere drei Jugendspieler ins Training integriert um sich zu entwickeln. Zwei Abgänge hatten wir auch, wobei es sich nur um Ergänzungsspieler gehandelt hat."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Pangerl: "Leider hatten wir drei namhafte Ausfälle von Führungsspielern, wobei einer jetzt wieder zurück im Training ist und auch schon sein erstes Vorbereitungsspiel hatte. Ein Spieler braucht noch bis zum Sommer und der Dritte musste die Karriere beenden. Das größte Problem sind derzeit die Corona-Quarantänebestimmungen, welche teilweise Ausfälle von zehn Tagen verursachen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Pangerl: "Wir haben uns als Ziel gesetzt, die Leistungen aus dem Herbst zu bestätigen und schon Vorarbeit für die nächste Saison zu leisten."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Pangerl: "Wir denken auch aufgrund der jetzt gelockerten Corona-Regelungen werden wir normal fertig spielen."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Pangerl: "Für uns ist Zwentendorf absoluter Titelkandidat Nummer 1. Dann haben Rust und Großrußbach noch Chancen auf den Titel."