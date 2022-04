SV Zwentendorf siegt im Spitzenspiel gegen Langenzersdorf

Details Samstag, 09. April 2022 01:03

2. Klasse Donau: Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der SV Zwentendorf vor rund 90 Fans mit 2:1 gegen Langenzersdorf gewann. Einen packenden Auftritt legte Zwentendorf dabei jedoch nicht hin. Vor heimischem Publikum war dem Tabellenführer im Hinspiel ein 2:0-Sieg geglückt.

Der SV Langenzersdorf ging in der zehnten Minute durch Tobias König in Front. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Danijel Matos bereits wenig später besorgte (16.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Haris Garagic in der 30. Minute. Obwohl dem SV Zwentendorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Langenzersdorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Elfter Sieg für Zwentendorf

Trotz der Niederlage belegt der SV Langenzersdorf weiterhin den vierten Tabellenplatz. Sieben Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Die Situation bei Langenzersdorf bleibt angespannt. Gegen den SV Zwentendorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Elf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Zwentendorf. Der SV Zwentendorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach Zwentendorf stellt der SV Langenzersdorf mit 30 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Als Nächstes steht für L.zersdorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:30 Uhr) geht es gegen den SV Rust. Der SV Zwentendorf empfängt parallel den SV Stetten.

2. Klasse Donau: SV Langenzersdorf – SV Zwentendorf, 1:2 (1:2)

30 Haris Garagic 1:2

16 Danijel Matos 1:1

10 Tobias Koenig 1:0