Der SV Neuaigen holt Dreier beim FZSV Rußbach

Details Sonntag, 17. April 2022 01:03

2. Klasse Donau: Rund 75 Besucher wollten das Spiel der 17. Runde mitverfolgen. Der SV Neuaigen kam gegen den FZSV Rußbach zu einem klaren 4:1-Erfolg. Im Hinspiel hatte Rußbach für klare Verhältnisse gesorgt und einen 4:1-Sieg verbucht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Neuaigen bereits in Front. Fadim Bedzeti markierte in der zweiten Minute die Führung. Lange währte die Freude der Gäste nicht, denn schon in der vierten Minute schoss Julian Huto den Ausgleichstreffer für den FZSV Rußbach. Dragan Radosavljevic trug sich in der 39. Spielminute in die Torschützenliste ein, nachdem er einen Strafstoß zum 2:1 verwandelte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Marco Bayer den Vorsprung des SV Neuaigen auf 3:1 (41.). Mit dem Freistoß zum 4:1 sicherte Radosavljevic dem SV Neuaigen nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (45+2.). Neuaigen gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Der Schiedsrichter beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 4:1, das Neuaigen bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte.

Neuaigen gibt Rote Laterne ab

Rußbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation der Heimmannschaft immens. Die formschwache Abwehr, die bis dato 36 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des FZSV Rußbach in dieser Saison. Nun musste sich Rußbach schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim FZSV Rußbach noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Der SV Neuaigen verließ mit dem Erfolg die Schlussposition der 2. Klasse Donau. Drei Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen hat Neuaigen momentan auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist Rußbach zum FC Würnitz, zeitgleich empfängt der SV Neuaigen den USV Leitzersdorf.

2. Klasse Donau: FZSV Rußbach – SV Neuaigen, 1:4 (1:4)

47 Dragan Radosavljevic 1:4

41 Marco Bayer 1:3

39 Dragan Radosavljevic 1:2

4 Julian Huto 1:1

2 Fadim Bedzeti 0:1