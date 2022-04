Pflichtaufgabe erfüllt: Leitzersdorf bezwingt Neuaigen

Details Montag, 25. April 2022 01:50

2. Klasse Donau: Rund 65 Zuschauer wollten das Spiel der 18. Runde mitverfolgen. Durch ein 3:2 holte sich Leitzersdorf drei Punkte bei Neuaigen. Der SV Neuaigen erlitt gegen den USV Leitzersdorf erwartungsgemäß eine Niederlage. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Leitzersdorf hatte mit 4:1 gesiegt.

Für das erste Tor sorgte Lukas Kaltenbrunner. In der 16. Minute traf der Spieler des Gasts ins Schwarze. In der 45+1. Minute erzielte Fadim Bedzeti das 1:1 für Neuaigen. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Für das 2:1 des USV Leitzersdorf zeichnete dann Tobias Lausch verantwortlich (54.). Dominic Weisi versenkte die Kugel zum 3:1 für Leitzersdorf (59.). Der USV Leitzersdorf musste den Treffer von Anel Dudakovic zum 2:3 hinnehmen (79.). In der gleichen Minute musste Leitzersdorfs Bernhard Redl mit Gelb-Rot (Foul) den Platz verlassen. Am Schluss gewann Leitzersdorf gegen den SV Neuaigen.

Leitzersdorf sichert Platz vier

Dank der Schlappe rutscht Neuaigen den 13. Tabellenplatz ab. Die Gastgeber kassieren weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim SV Neuaigen etwas bescheiden daher. Lediglich drei Punkte ergatterte Neuaigen.

Der USV Leitzersdorf holte auswärts bisher nur zehn Zähler. Leitzersdorf behauptet nach dem Erfolg über den SV Neuaigen den vierten Tabellenplatz. Der USV Leitzersdorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Leitzersdorf neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur fünf Niederlagen. Der USV Leitzersdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Während Neuaigen am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) beim SV Stetteldorf am Wagram gastiert, duelliert sich Leitzersdorf zeitgleich mit dem FC Würnitz.

2. Klasse Donau: SV Neuaigen – USV Leitzersdorf, 2:3 (1:1)

79 Anel Dudakovic 2:3

59 Dominic Weisi 1:3

54 Tobias Lausch 1:2

46 Fadim Bedzeti 1:1

16 Lukas Kaltenbrunner 0:1