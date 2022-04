Der SV Zwentendorf gewinnt das Spitzenspiel beim SV Rust

Details Samstag, 30. April 2022 01:10

2. Klasse Donau: Rund 250 fußballbegeisterte Zuschauer kamen nach Rust zum Topspiel der 19. Runde. In bester Verfassung zeigte sich der Tabellenführer nicht. Der SV Zwentendorf schickte den SV Rust mit 3:0 vom Platz. Das Hinspiel hatte der SV Zwentendorf mit 4:2 gewonnen.

Stefan Kaspar war es, der vor 250 Zuschauern für die Gäste den Führungstreffer besorgte (5.). Zwentendorf machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Bernhardt Leinfellner (7.). Dann lagen die Nerven blank. Zunächst sah Rusts Bernhard Brieser nach einem Foul Gelb-Rot (33.). Nach 40 Minuten war auch für Zwentendorfs Thomas Krousky nach einer Tätlichkeit Schluss (Rote Karte). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der SV Zwentendorf mit einer Führung in die Kabine ging. In ruhiges Fahrwasser brachte Zwentendorf sich, indem man das 3:0 erzielte (74.). Letztlich fuhr der SV Zwentendorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Zwentendorf macht Big Points und Druck auf Rust

Nach 18 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für den SV Rust 37 Zähler zu Buche.

Mit dem souveränen Sieg gegen den Gastgeber festigte der SV Zwentendorf die zweite Tabellenposition, allerdings mit einem Spiel weniger am Konto. 44 Tore – mehr Treffer als Zwentendorf erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Donau. Zwölf Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Zwentendorf. Der SV Zwentendorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Für den SV Rust geht es in zwei Wochen weiter, wenn man am 15.05.2022 bei der USVG Großrußbach gastiert. Am Sonntag empfängt der SV Zwentendorf Großrußbach.

2. Klasse Donau: SV Rust – SV Zwentendorf, 0:3 (0:2)

74 Marcel Toeroek 0:3

7 Bernhardt Leinfellner 0:2

5 Stefan Kaspar 0:1