Drei Punkte gegen Stetten: Erneuter Triumph von Großrußbach

Details Sonntag, 01. Mai 2022 05:52

2. Klasse Donau: Nichts zu holen gab es für den SV Stetten bei der USVG Großrußbach. Der Gastgeber erfreute seine knapp 150 Fans mit einem 3:1. Großrußbach erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatte die USVG Großrußbach durch einen 2:1-Erfolg beim SV Stetten die drei Punkte eingefahren.

Großrußbach ging in der 22. Minute durch Jürgen Lukas Hütterer in Front. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause. Ovidiu-Alexandru Ionescu erhöhte den Vorsprung der USVG Großrußbach nach 54 Minuten auf 2:0. Für das 3:0 zugunsten von Großrußbach sorgte dann kurz vor Schluss Jan Pilka, der die USVG Großrußbach und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (87.). In der 88. Minute lenkte Michael Popp den Ball zugunsten des SV Stetten ins eigene Netz. Schließlich strich Großrußbach die Optimalausbeute gegen die Gäste ein.

Großrußbach weiter voll im Titelrennen

Die USVG Großrußbach stabilisiert nach dem Erfolg über den SV Stetten die eigene Position im Klassement. An Großrußbach gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 13-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Klasse Donau. Die USVG Großrußbach weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, fünf Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Mit vier Siegen in Folge ist Großrußbach so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Der SV Stetten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SV Stetten holte auswärts bisher nur zehn Zähler. Trotz der Schlappe behält der SV Stetten den achten Tabellenplatz bei. Sechs Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat der SV Stetten derzeit auf dem Konto.

Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) gastiert die USVG Großrußbach beim SV Zwentendorf, der SV Stetten empfängt zeitgleich den SK Tulbing.

2. Klasse Donau: USVG Großrußbach – SV Stetten, 3:1 (1:0)

88 Eigentor durch Michael Popp 3:1

87 Jan Pilka 3:0

54 Ovidiu-Alexandru Ionescu 2:0

22 Juergen Lukas Hutterer 1:0