Zufriedenheit mit Entwicklung der Mannschaft - Engelhartstetten geht mit guter Mischung im Kader ins Frühjahr

"Wir hätten uns von der Punkteausbeute im Herbst vielleicht etwas mehr erwartet, ansonsten sind wir sicher im Soll. Wir hatten allerdings auch sehr viele Ausfälle in den vergangenen Monaten, spielten dennoch auch gegen starke Gegner gut mit und können mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden sein. Gegen Strasshof kassierten wir in der 92. Minute das 2:3, auch das 0:3 gegen Auersthal war, wenn man die Details genau analysiert, in Ordnung. In der Hinrunde spielten wir mit sehr vielen jungen Spielern, am Schluss starteten fünf 16-jährige und manche spielten zum ersten Mal in der Kampfmannschaft. Es sind daher noch Schwankungen dabei und nun heißt es Lernen und Wachsen", analysiert SC Engelhartstettens Sektionsleiter Rudolf Reznyik die abgelaufene Hinrunde. Sein Team sammelte trotz großer Verletzungssorgen neun Punkte ein und überwintert auf Rang 9 der 2. Klasse Marchfeld.

Kader bleibt unverändert

"Wir können trotz der Ausfälle mit der Größe des Kaders zufrieden sein und die Entwicklung der Mannschaft schreitet voran, jetzt hoffen wir, dass für das Frühjahr die verletzten Spieler möglichst alle fit werden und der Konkurrenzkampf im Team wieder verstärkt wird. Beim Kader wird in der Transferzeit alles gleich bleiben, wir haben keinen Bedarf etwas zu ändern. Wir müssen nicht nachlegen, wenn alle Spieler fit sind haben wir einen guten und breiten Kader und in der Mannschaft eine sehr gut Mischung", ergänzt der Sektionsleiter des Tabellenneunten.

Die Mannschaft hat laut Reznyik im Herbst ihr Potential bereits aufblitzen lassen, es waren Partien wie gegen Markgrafneusiedl oder Strasshof dabei, bei denen man gut spielte, sich am Ende dafür aber nicht belohnte. Engelhartstetten will den eingeschlagenen Weg nun weitergehen und die Platzierung für das Frühjahr ist nicht wichtig, das Hauptaugenmerk wird darauf gelegt, die jungen Spieler weiterzuentwickeln. Dafür hat man auch erfahrene Akteure im Kader, die die jun gen Mitspieler in gewissen Situationen führen können.

Derzeit trifft sich das Team von Engelhartstetten einmal die Woche freiwillig in der Halle, nach einer Pause bis Mitte Jänner startet am 21. die Vorbereitung auf die Rückrunde. Sechs bis sieben Testspiele sind geplant, dabei trifft man auf starke Teams wir Hundsheim und Großschweinbarth, sowie Gegner auf Augenhöhe. Da Engelhartstetten in der ersten Rückrunde spielfrei ist, ist man noch auf der Suche nach einem Testgegner, danach startet das Team gut vorbereitet in die Rückrunde.

