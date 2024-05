Spektakulärer Sieg für den FC Angern gegen Dürnkrut/Jedenspeigen

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:21

In einer dominanten Vorstellung überrollte der FC Angern die Gäste von Dürnkrut/Jedenspeigen mit einem beeindruckenden 6:1. Vor heimischer Kulisse zeigte der Fußballclub Angern von Beginn an, dass sie das Spielfeld beherrschen wollten. Der Torreigen begann früh und ließ nicht nach, bis das Schlusspfiff ertönte.

Frühe Führung und konstante Dominanz

Der FC Angern legte einen Blitzstart hin, als Fabian Van Eckert bereits in der 6. Minute den Ball im Netz der Gäste versenkte und somit das 1:0 markierte. Der frühe Treffer gab den Gastgebern sichtlich Auftrieb, und sie drängten weiter auf das Tor der Dürnkruter. Diese anfängliche Energie führte in der 22. Minute zum zweiten Treffer durch Denis Dasdemir, der das Leder gekonnt im gegnerischen Tor unterbrachte. Mit einer komfortablen 2:0-Führung ging es in die Halbzeitpause.

Nach der Pause ließ der FC Angern nicht locker. Stefan Stojak erhöhte in der 53. Minute auf 3:0, indem er eine hervorragende Kombination seiner Mannschaft erfolgreich abschloss. Die Gäste von Dürnkrut/Jedenspeigen konnten zwar in der 57. Minute durch Tomas Knap auf 3:1 verkürzen, doch dies sollte das einzige Aufbäumen in einem sonst einseitigen Spiel bleiben.

Angerns Torfestival setzt sich fort

Kurz nach dem Gegentor stellte Denis Dasdemir mit seinem zweiten Treffer des Abends den alten Abstand wieder her und schoss das 4:1 in der 65. Minute. Das Selbstvertrauen und die Spielfreude des FC Angern waren deutlich zu spüren, und die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung in beiden Spielhälften. Marcel Balinkic trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein, indem er das 5:1 in der 71. Minute erzielte. Sein Doppelpack wurde vollendet, als er in der letzten Minute der Nachspielzeit den Endstand von 6:1 sicherte.

Die Überlegenheit des FC Angern war das gesamte Spiel über unübersehbar, und der umjubelte 6:1-Endstand spiegelt die Effektivität und Zielstrebigkeit ihrer Angriffsbemühungen wider. Mit einem solchen Ergebnis unterstrich der Fußballclub Angern eindrucksvoll seine Ambitionen in der laufenden Saison der 2. Klasse Marchfeld. Das Spiel endete nach vier Minuten Nachspielzeit, in denen der FC Angern seine Führung souverän verwaltete und den Heimsieg sicherstellte.

Dieses Spiel wird sicherlich als eines der Highlights in den Annalen des FC Angern eingehen, nicht nur aufgrund der hohen Anzahl an Toren, sondern auch wegen der Art und Weise, wie sie gespielt haben. Die Fans des FC Angern können stolz auf ihre Mannschaft sein, die eine so starke Leistung gezeigt hat.

2. Klasse Marchfeld: FC Angern : Dürnkrut/Jedenspeigen - 6:1 (2:0)

93 Marcel Balinkic 6:1

71 Marcel Balinkic 5:1

65 Denis Dasdemir 4:1

57 Tomas Knap 3:1

53 Stefan Stojak 3:0

22 Denis Dasdemir 2:0

6 Fabian Van Eckert 1:0

