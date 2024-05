Heimsieg für SC Großengersdorf im Duell gegen SV Gänserndorf

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 02:22

In einer spannenden Begegnung der 25. Runde der 2. Klasse Marchfeld sicherte sich der SC Großengersdorf einen verdienten 4:2-Sieg gegen den SV Gänserndorf. Das Match war geprägt von intensiven Momenten und spektakulären Toren, die die Zuschauer bis zum letzten Pfiff in Atem hielten.

Früher Vorsprung und gleichwertige erste Halbzeit

Der SC Großengersdorf erwischte einen Blitzstart in das Spiel, als Dogan Karasu bereits in der 6. Minute das erste Tor erzielte. Sein präziser Schuss ließ dem Torwart des SV Gänserndorf keine Chance und brachte die Großengersdorfer früh in Führung. Doch die Gänserndorfer ließen sich nicht beirren und fanden im Laufe der ersten Halbzeit besser ins Spiel. In der 40. Minute erzielte Dominik Garic den Ausgleich, als er nach einer gut getimten Flanke per Kopf traf. Die Teams gingen mit einem 1:1-Unentschieden in die Halbzeitpause, was die Spannung für die zweite Halbzeit deutlich erhöhte.

Ein intensiver Schlagabtausch in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel zeigte der SC Großengersdorf, warum sie in dieser Saison zu den Top-Teams der Liga gehören. Timur Peker, der Offensivspieler der Großengersdorfer, nahm das Spiel in die Hand und schoss in der 63. Minute das 2:1, nachdem er sich elegant durch die Verteidigung dribbelte. Nur zwei Minuten später legte er erneut nach und erzielte mit einem kraftvollen Distanzschuss das 3:1, was ihm einen Doppelpack sicherte und die Fans der Heimmannschaft jubeln ließ.

Der SV Gänserndorf zeigte jedoch Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. Ajdin Mehic sorgte in der 73. Minute mit einem geschickt platzierten Schuss ins untere Eck für den Anschlusstreffer zum 3:2, was die Spannung erneut steigerte. Doch alle Hoffnungen der Gänserndorfer auf ein Comeback wurden zunichte gemacht, als Felix Schmölz in der 90. Minute den Sack zu machte. Nach einer schnellen Kombination über die rechte Seite vollendete er präzise zum 4:2-Endstand.

Der Schlusspfiff besiegelte den 4:2-Sieg für den SC Großengersdorf, die damit wichtige Punkte im Kampf um die oberen Plätze der Tabelle sammelten. Es war ein Spiel, das die taktische Reife der Großengersdorfer und die nie endende Kampfbereitschaft der Gänserndorfer unter Beweis stellte. Beide Teams zeigten, dass sie in der Lage sind, attraktiven und spannenden Fußball zu spielen, wobei der SC Großengersdorf letztlich den längeren Atem hatte.

2. Klasse Marchfeld: Großengersdorf : Gänserndorf - 4:2 (1:1)

92 Felix Schmölz 4:2

73 Ajdin Mehic 3:2

65 Timur Peker 3:1

63 Timur Peker 2:1

40 Dominik Garic 1:1

6 Dogan Karasu 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.