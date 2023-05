Nach 0:2: Strasshof holt drei Punkte bei Markgrafneusiedl

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:03

2. Klasse Marchfeld: Rund 60 Zuschauer fanden sich am Sportplatz in Markgrafneusiedl ein, um das Spiel der 23. Runde mitzuverfolgen. Am Samstag verbuchte Strasshof einen 4:2-Erfolg gegen Markgrafneusiedl. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Die Heimelf hatte in Halbzeit eins die Nase vorne. Martin Magerle brachte den SC Markgrafneusiedl in der 19. Spielminute in Führung. Die Heimmannschaft hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Kurz nach Wiederbeginn standen die Zeichen auf Heimsieg. Muhammed Bayram versenkte die Kugel zum 2:0 für Markgrafneusiedl (48.). Doch binnen neun Minuten war der Zwei-Tore-Vorsprung verspielt. In der 68. Minute brachte Dominic Lock den Ball vom Elfmeterpunkt aus im Netz des SC Markgrafneusiedl unter. Für das zweite Tor des ASKÖ Strasshof SV war Mathias Buchner verantwortlich, der in der 75. Minute das 2:2 besorgte. Dass der Gast in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Manuel Pfeiler, der in der 77. Minute zur Stelle war. Milos Glisic stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für Strasshof her (89.). Markgrafneusiedl hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Von 0:2 zum 4:2: Lock leitet die Wende ein

Trotz der Niederlage fiel der SC Markgrafneusiedl in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Die gute Bilanz von Markgrafneusiedl hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SC Markgrafneusiedl bisher 13 Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Markgrafneusiedl baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition des ASKÖ Strasshof SV aus und brachte eine Verbesserung auf Platz vier ein. Zehn Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Strasshof momentan auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim ASKÖ Strasshof SV noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Der SC Markgrafneusiedl hat nächste Woche den SC Marchfelder Bank Ollersdorf zu Gast. Kommenden Freitag (18:30 Uhr) tritt Strasshof beim SV Gänserndorf an.

2. Klasse Marchfeld: SC Markgrafneusiedl – ASKÖ Strasshof SV, 2:4 (1:0)

89 Milos Glisic 2:4

77 Manuel Pfeiler 2:3

75 Mathias Buchner 2:2

68 Dominic Lock 2:1

48 Muhammed Bayram 2:0

19 Martin Magerle 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei