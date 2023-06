Auch gegen Obersiebenbrunn: ATSV Auersthal weiter ungeschlagen

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:04

2. Klasse Marchfeld: Aus der eigenen Favoritenstellung konnte der ATSV Auersthal gegen Obersiebenbrunn kein Kapital schlagen und kam vor 140 Zuschauern nur zu einem 2:2-Unentschieden. Über das Remis konnte sich der SC Obersiebenbrunn entschieden mehr freuen als der vermeintliche Favorit ATSV OMV Auersthal. Im Hinspiel hatte Auersthal keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 6:0 gewonnen.

Lange Zeit war auf beiden Seiten der Kasten sauber geblieben. 140 Zuschauer sahen, wie Bogdan Alin Dolan in der 39. Minute das 1:0 für das Heimteam markierte. Die Pausenführung des ATSV OMV Auersthal fiel knapp aus. Kristian Mudry versenkte den Ball in der 57. Minute im Netz des ATSV Auersthal und glich zum 1:1 aus. Dass Obersiebenbrunn in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Patrick Schillinger, der in der 75. Minute zur Stelle war. In der 83. Minute sicherte Dolan seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer und hielt so dem Meister die weiße Weste sauber. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich Auersthal und der SC Obersiebenbrunn mit einem Unentschieden.

Auersthal kurz vor der "Perfect Season"

Die Offensivabteilung des ATSV OMV Auersthal funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 76-mal zu. Der ATSV Auersthal ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile 16 Siege und ein Unentschieden zu Buche.

Obersiebenbrunn verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen.

Beide Mannschaften schwimmen derzeit auf der Erfolgswelle. Die Gäste entschieden vier Spiele für sich und teilten einmal die Punkte in den letzten fünf Spielen, während Auersthal in dieser Zeit drei Erfolge und zwei Remis vorweist.

Nächster Prüfstein für den ATSV OMV Auersthal ist der SV Gänserndorf (Sonntag, 11:00 Uhr). Der SC Obersiebenbrunn misst sich am selben Tag mit dem SC Breitensee (17:30 Uhr).

2. Klasse Marchfeld: ATSV OMV Auersthal – SC Obersiebenbrunn, 2:2 (1:0)

83 Bogdan Alin Dolan 2:2

75 Patrick Schillinger 1:2

57 Kristian Mudry 1:1

39 Bogdan Alin Dolan 1:0

