Weikendorf verliert das Heimspiel gegen Gänserndorf-Süd

Details Montag, 05. Juni 2023 00:01

2. Klasse Marchfeld: Für den ATSV Weikendorf gab es in der Partie gegen den FC Gänserndorf-Süd, an deren Ende vor 50 Besuchern eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Gänserndorf-Süd erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatten die Gäste mit 3:2 gesiegt.

Die Gäste durftgen als erstes jubeln. Michal Janik machte in der 18. Minute das 1:0 von Gänserndorf Süd perfekt. David Kysela beförderte das Leder dann sogar zum 2:0 des FC Gänserndorf-Süd über die Linie (30.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Nach der Pause starteten zunächst die Heimischen besser. Christoph Billan traf zum 1:2 zugunsten von Weikendorf (50.). In der 54. Minute gelang der Heimmannschaft, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Niko Majersky. Der Treffer zum 3:2 sicherte Gänserndorf-Süd nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Janik in diesem Spiel (61.). In der Nachspielzeit besserte Kysela seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Gänserndorf Süd erzielte. Am Schluss gewann der FC Gänserndorf-Süd gegen Weikendorf.

Gänserndorf-Süd sichert Platz sieben ab

Der ATSV Weikendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt Weikendorf weiterhin den elften Tabellenplatz. In der Verteidigung des ATSV Weikendorf stimmt es ganz und gar nicht: 62 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur vier Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Weikendorf alles andere als positiv. Der ATSV Weikendorf entschied kein einziges der letzten acht Spiele für sich.

Bei Gänserndorf-Süd präsentierte sich die Abwehr angesichts 61 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (62). Gänserndorf Süd führt mit 29 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der FC Gänserndorf-Süd befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Am kommenden Freitag tritt Weikendorf beim ASKÖ Strasshof SV an, während Gänserndorf-Süd zwei Tage später den FC Marchfelder Bank Angern empfängt.

2. Klasse Marchfeld: ATSV Weikendorf – FC Gänserndorf-Süd, 2:4 (0:2)

91 David Kysela 2:4

61 Michal Janik 2:3

54 Niko Majersky 2:2

50 Christoph Billan 1:2

30 David Kysela 0:2

18 Michal Janik 0:1

