Nichts zu holen für Ebenthal bei Markgrafneusiedl

2. Klasse Marchfeld: Der SC Markgrafneusiedl erfüllte die letzte Pflichtaufgabe und gewann vor 60 Fans wenig überraschend gegen den SV Ebenthal mit 3:1. Pflichtgemäß strich Markgrafneusiedl gegen Ebenthal drei Zähler ein. Das Hinspiel hatte der SC Markgrafneusiedl für sich entschieden und einen 4:1-Sieg gefeiert.

Der Gastgeber musste früh den Treffer von Lukas Demetrovic zum 1:0 hinnehmen (5.). Lange währte die Freude des SV Ebenthal nicht, denn schon in der neunten Minute schoss Ahmed El Sesey den Ausgleichstreffer für Markgrafneusiedl. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Sefa Akpinar in der zwölften Minute. Keine 26 Minuten waren gespielt, da musste Sefa Akpinar (Unsportlichkeit) vom SC Markgrafneusiedl den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte. Mit der knappen Führung von Markgrafneusiedl pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit. Mit dem 3:1 sicherte Sesey dem SC Markgrafneusiedl nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (65.). Am Schluss fuhr Markgrafneusiedl gegen Ebenthal auf eigenem Platz einen 3:1-Sieg ein.

Markgrafneusiedl beendet die Saison als Vizemeister

Der SC Markgrafneusiedl beendet die Saison mit Platz zwei knapp hinter den Aufstiegsrängen und kann selbstbewusst auf das kommende Fußballjahr schauen. Dass die Offensive von Markgrafneusiedl zu den besten der Liga gehört, zeigte man auch im letzten Spiel. Damit kommt der SC Markgrafneusiedl auf insgesamt 72 Treffer. Markgrafneusiedl weist mit 14 Siegen, vier Unentschieden und vier Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Bis zum Saisonabschluss zeigte sich der SC Markgrafneusiedl sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen zwölf Punkte.

Mit 108 Gegentreffern stellte der SV Ebenthal die schlechteste Defensive der Liga. Nach allen 23 Spielen finden sich die Gäste in der unteren Tabellenhälfte wieder und können sich bald auf die nächste Spielzeit in der 2. Klasse Marchfeld vorbereiten. Im Angriff von Ebenthal herrscht Flaute. Erst 23-mal brachte der SV Ebenthal den Ball im gegnerischen Tor unter. Mit nun schon 19 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Ebenthal alles andere als positiv.

2. Klasse Marchfeld: SC Markgrafneusiedl – SV Ebenthal, 3:1 (2:1)

