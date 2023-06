ATSV Auersthal rettet gegen Gänserndorf-Süd Punkt in letzter Minute

Details Sonntag, 18. Juni 2023 00:01

2. Klasse Marchfeld: Der ATSV Auersthal und Gänserndorf-Süd beendeten die Saison mit einem Torspektakel und trennten sich vor 200 Besuchern mit einem 4:4-Unentschieden. Der vermeintlich leichte Gegner war der FC Gänserndorf-Süd mitnichten. Gänserndorf Süd kam gegen Auersthal zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel hatte sich Gänserndorf-Süd als keine große Hürde erwiesen und mit 1:4 verloren.

Stjepan Gabelic traf vor 200 Zuschauern nach 44 Minuten zur Führung für die Gäste. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Gänserndorf Süd, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Jetzt erst recht, dachte sich Andreas Helm, der kurz nach dem Wiederbeginn den Ausgleich parat hatte (47.). Für das zweite Tor des ATSV OMV Auersthal war Bogdan Alin Dolan verantwortlich, der in der 53. Minute das 2:1 besorgte. In der 54. Minute erhöhte Tunahan Bagirtlak auf 3:1 für den Tabellenführer. Michal Janik schoss für den FC Gänserndorf-Süd in der 56. Minute das zweite Tor. David Kysela war zur Stelle und markierte das 3:3 von Gänserndorf-Süd (72.). Stjepan Gabelic brachte nach 81 Minuten die Gäste mit 4:3 in Front. In der 95. Minute verhinderte die Hintermannschaft von Gänserndorf Süd den Gegentreffer des ATSV Auersthal nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. Ueveys Karabulut versenkte den Freistoß zum 4:4 und rettete dem ATSV Auersthal die "perfect Season". Schließlich gingen Auersthal und der FC Gänserndorf-Süd mit einer Punkteteilung auseinander.

Perfect Season - Auersthal ohne Niederlage Meister!

Nach dem letzten Spiel der Saison kann der ATSV OMV Auersthal die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 2. Klasse Marchfeld feiern. Die Gastgeber stellten in dieser Spielzeit alle Gegner vor große Probleme. Hinten stand die Mannschaft kompakt und vorne trafen die Spieler häufig, weshalb man schlussendlich auf das sehr gute Torverhältnis von 86:17 kam. 23 Spiele und keine einzige Niederlage! Auersthal blickt auf eine tolle Saisonbilanz von 17 Siegen und fünf Unentschieden. Der ATSV OMV Auersthal zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte elf Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Gänserndorf-Süd liegt nun auf Platz fünf. Die Angriffsreihe von Gänserndorf Süd lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 73 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Im gesamten Saisonverlauf holte der FC Gänserndorf-Süd neun Siege und sechs Remis und musste nur sieben Niederlagen hinnehmen. Gänserndorf-Süd verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man zehn Punkte einsammelte.

2. Klasse Marchfeld: ATSV OMV Auersthal – FC Gänserndorf-Süd, 4:4 (0:1)

95 Ueveys Karabulut 4:4

81 Stjepan Gabelic 3:4

72 David Kysela 3:3

56 Michal Janik 3:2

54 Tunahan Bagirtlak 3:1

53 Bogdan Alin Dolan 2:1

47 Andreas Helm 1:1

44 Stjepan Gabelic 0:1

