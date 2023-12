SC Achau: Wir schauen von Spiel zu Spiel!

Details Montag, 11. Dezember 2023 19:42

Der SC Achau liegt mit 25 Punkten auf dem starken vierten Platz in der 2. Klasse Ost-Mitte. Neo-Trainer Lukas Kunzl, der die Mannschaft in den letzten vier Runden übernommen hat, will im Frühjahr von Spiel zu Spiel schauen und mit seiner Mannschaft oben dabei bleiben. Um die Ziele zu erreichen will man sich im Winter auch eventuell verstärken. Wer dennoch der Favorit auf den Meistertitel ist, hat uns Kunzl im Interview verraten.

Wie sind Sie mit der Hinrunde zufrieden?

Trainer Lukas Kunzl: „Ich bin ja erst seit vier Spielen Trainer der Mannschaft. Aber in den vier Spielen haben wir vier Siege eingefahren und daher bin ich da schon sehr zufrieden. Ich bin zwar schon seit 2015 beim Verein und sehe die Spiele auch. Doch bewerten kann und will ich die Zeit vor mir nicht. Viel kann man in vier Wochen ja nicht verändern, deshalb war es meine Aufgabe erst einmal die Laune im Team hochzuhalten und zu motivieren. Ich habe den Spielern einfach gesagt, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen und so sind wir auch aufgetreten und werden das auch im Frühjahr tun.“

"Wir schauen von Woche zu Woche und gehen jedes Spiel einzeln an"

Welche konkreten Ziele hat man sich für den Rest der Saison noch gesetzt?

Trainer Lukas Kunzl: „Wir schauen einfach von Woche zu Woche und und gehen jedes Spiel einzeln an. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und so wollen wir auch arbeiten. Eichkogel ist da schon zu weit weg, daher können wir maximal Zweiter werden, obwohl das jetzt keine Vorgabe ist.“

Wer war der stärkste Konkurrent in der Liga?

Trainer Lukas Kunzl: „Das war ganz klar Eichkogel. Die haben einen „überstarken“ Kader für diese Liga, haben sehr gute Arbeit geleistet und auch viele gute Spieler dazu geholt. Da kann man als Verein nicht immer mit, aber das muss man auch so akzeptieren.“

Sind im Winter Transfers geplant?

Trainer Lukas Kunzl: „Abgänge sind momentan keine vorhanden. Ob wir uns noch verstärken können werden wir sehen. Da werden wir eher dann im Sommer schauen, dass wir uns für die nächste Saison verstärken.“

Wie sieht das Trainingsprogramm in der Winterpause aus?

Trainer Lukas Kunzl: „Wir werden am 15. Januar in die Vorbereitung starten und dann die zwei Monate Gas geben. Wir werden auch im Fitness-Studio sein und Spinning-Einheiten machen. Jetzt gibt es ein freiwilliges Programm für die Spieler. Aber wir treffen uns jetzt einmal die Woche und spielen einfach Fußball. Dann werden wir sehen wie die Rückrunde verläuft.“

Was trauen Sie der österreichischen Nationalmannschaft bei der EURO 2024 in Deutschland zu?

Trainer Lukas Kunzl: „Es ist schon eine sehr schwere Gruppe, aber ich denke wir können den zweiten Platz schaffen. Frankreich wird ein Stück zu stark für uns sein, aber mit den Niederlanden können wir uns schon messen. Die Mannschaft hat sich sehr gut entwickelt und macht Spaß. Ob es für mehr als das Achtelfinale reicht wird man dann sehen, da kommt es dann auch auf den Gegner an. Trainer Rangnick wollte Deutschland ja erst im Finale treffen, aber mal sehen ob es die überhaupt so weit schaffen (lacht).“

