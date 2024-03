SG Hinterbrühl/Gießhübl will Sensations-Herbst bestätigen

2. Klasse Ost-Mitte

Die SG Hinterbrühl/Gießhübl steht – für viele Beobachter der 2. Klasse Ost-Mitte durchaus überraschend – zur Saisonmitte auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den SK Eichkogel, der die Liga in der Hinrunde nach Belieben dominierte und eine blütenweiße Weste behielt – beträgt derzeit acht Punkte, auf den drittplatzierten aus Mitterndorf hat man einen kleinen Polster von zwei Zählern. Ligaportal hat mit Obmann und Co-Trainer Benjamin Avanessian über den erfolgreichen Herbst, den Kader sowie den Rückrundenstart geplaudert.

Ligaportal: Herr Avanessian, wenn wir den Herbst nochmal kurz mitnehmen: Was ist euch hier besonders gut gelungen?

Benjamin Avanessian: Uns ist vieles gut gelungen, in Anbetracht unserer Möglichkeiten, unserer finanziellen Situation und der Infrastruktur haben wir das Maximum herausgeholt. Wir haben einen sehr guten Herbst gespielt, sind – glaube ich – für viele überraschend da vorne mit dabei und natürlich sehr zufrieden. Wir haben eine tolle Serie im Herbst hingelegt, sind glücklich damit.

Ligaportal: So zufrieden, dass man auch am Transfermarkt nicht zugeschlagen hat?

Benjamin Avanessian: Ja, wir hatten keine Transfers, haben auch keine Notwendigkeit gesehen, da etwas zu tun. Wir vertrauen jener Mannschaft, die im Herbst wirklich Tolles geleistet hat. Neuzugänge wären nur infrage gekommen, wenn sie auch wirklich gut in die Mannschaft passen, das ist immer die oberste Prämisse, da wir auch vom Zusammenhalt und Teamwork leben, das muss passen. Wenn sich etwas ergeben hätte, ja, aber aufgrund des tollen Herbsts bestand keine Notwendigkeit.

Ligaportal: Mit welchen Zielen geht man nun ins Frühjahr, hat man einen bestimmten Platz ins Auge gefasst?

Benjamin Avanessian: Ich würde es unabhängig vom Platz machen, es geht darum, unsere gute Leistung vom Herbst zu bestätigen, das wird schwer genug, da wir jetzt in einer anderen Rolle sind, wir werden auch anders gesehen von den Gegnern. Wir wollen schon anknüpfen an den Herbst und oben dranbleiben, so viele Spiele wie möglich gewinnen, aber unabhängig vom Platz geht es wieder um eine gute Performance.

Ligaportal: Das Auftaktprogramm hat es gleich in sich.

Benjamin Avanessian: Das ist natürlich die härteste Aufgabe in der Liga, wobei ich der Meinung bin, es gibt in der Staffel keine schlechten Mannschaften, man muss gegen jeden Gegner fokussiert bleiben. Eichkogel hat mit Abstand die beste Mannschaft, sie dominieren nicht umsonst die 2. Klasse. Wir werden alles reinhauen, was wir haben, ich denke, das ist auch unsere Chance – einfach mit unserem Einsatz sowie Kampf da etwas mitzunehmen. Wir geben alles und werden sehen, was dabei herauskommt, sind aber klarer Außenseiter, soviel ist klar.

