Fünfmal Krumpel: Achau zerlegt Moosbrunn

Details Samstag, 23. September 2023 00:01

2. Klasse Ost-Mitte: Rund 50 Besucher wollten das Spiel der 7. Runde mitverfolgen. Einen furiosen Auswärtssieg feierte Achau. Am Ende hatte man Moosbrunn mit 11:0 abgeschossen. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der SC Achau hat alle Erwartungen erfüllt.

Für das erste Tor sorgte Michael Petkovits. In der zweiten Minute traf der Spieler des Gasts per Kopf ins Schwarze. Achau machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Kopfball-Treffer von Vincent Krumpel (7.). Und wieder per Kopf! Parviz Tahery überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den SC Achau (16.). In Topform präsentierte sich Krumpel, der einen lupenreinen Hattrick markierte (22./29./45.) und dem SC Moosbrunn einen schweren Schlag versetzte. Die Pausenführung von Achau fiel deutlich wie verdient aus.

Fünfacher Krumpel sorgt zeitig für die Entscheidung

Der siebte Streich des SC Achau war Petkovits vorbehalten (60.). Tobias Sostek vollendete zum achten Tagestreffer in der 64. Spielminute.Zwei Minuten später traf Florian Sostek zum 9:0. Michael Petkovits (71.) und Vincent Krumpel (73.) legten per Doppelschlag nach und erhöhten auf 11:0. Das einseitige Toreschießen endete schließlich mit dem Schlusspfiff des Unparteiischen. Achau ließ dabei keine Gelegenheit aus, Moosbrunn vorzuführen, und nahm einen zweistelligen Sieg mit nach Hause.

Neben dem SC Moosbrunn gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. Die Offensive des Gastgebers zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – ein geschossener Treffer stellt den schlechtesten Ligawert dar.

Der SC Achau konnte sich gegen Moosbrunn auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Die Angriffsreihe von Achau lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 25 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat der SC Achau momentan auf dem Konto.

Mehr als acht Tore pro Spiel musste der SC Moosbrunn im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: Achau kassierte insgesamt gerade einmal 1,33 Gegentreffer pro Begegnung.

Kommenden Samstag muss Moosbrunn reisen. Es steht ein Gastspiel beim ASK Eichkogel auf dem Programm (Samstag, 16:00 Uhr). Für den SC Achau geht es in zwei Wochen weiter, wenn am 07.10.2023 der ASK Eichkogel gastiert.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Moosbrunn – SC Achau, 0:11 (0:6)

73 Vincent Krumpel 0:11

71 Michael Petkovits 0:10

66 Florian Sostek 0:9

64 Tobias Sostek 0:8

60 Michael Petkovits 0:7

45 Vincent Krumpel 0:6

29 Vincent Krumpel 0:5

22 Vincent Krumpel 0:4

16 Parviz Tahery 0:3

7 Vincent Krumpel 0:2

2 Michael Petkovits 0:1

