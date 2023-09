Knapper Erfolg für Mitterndorf gegen Münchendorf

Details Montag, 25. September 2023 00:01

2. Klasse Ost-Mitte: Vor rund 80 Zuschauern trafen am Sonntag der SV Mitterndorf und der SC Münchendorf aufeinander. Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen dem SV Mitterndorf und dem SC Münchendorf an diesem siebten Spieltag. Der Münchendorf erlitt gegen Mitterndorf erwartungsgemäß eine Niederlage.

Es entwickelte sich von Beginn an eine ausgeglichene Partie. Andreas Bohmann versenkte dann die Kugel aus großer Distanz zum 1:0 (28.).

Münchendorf beim herausspielen unachtsam und Bohrmann tänzelt 30m vor dem Tor, schließt traumhaft zum Tor ab. immer_dabei, Ticker-Reporter

In Minute 39 hatte Andrej Dragos die riesen Chance auf das 2:0. doch er scheitert an Torhüter Roman Scheit. Zur Pause wusste der SV Mitterndorf eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Anschlusstreffer kam zu spät

Gleich nach Wiederbeginn kam Andreas Bohmann zu einer Topchance (46.). In Minute 55 hatten die Gäste die Chance auf den Ausgleich, doch Marc Mairitsch konnte den Konter nicht erfolgreich abschließen. Dann ein umstrittener Elfmeterpfiff. Marcel Mottl trat an und schoss für das Heimteam in der 73. Minute das zweite Tor. Der eingewechselte Tobias Oberhammer vergab in Minute 86 die größte Chance der Gäste auf den Anschluss.

Oberhammer mit der größten Chance der Gäste. Der Keeper hält gut. immer_dabei, Ticker-Reporter

In der Nachspielzeit (93.) gelang Florian Schenk per Strafstoß doch noch der Anschlusstreffer für den SC Münchendorf. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Mitterndorf die Gäste 2:1.

Nach diesem Erfolg steht der SV Mitterndorf auf dem zweiten Platz der 2. Klasse Ost-Mitte. Mitterndorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 24 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SV Mitterndorf. Mitterndorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SV Mitterndorf vier Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.

Neben dem Münchendorf gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. Wo beim SC Münchendorf der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die fünf erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft.

Am kommenden Samstag tritt Mitterndorf bei der SG Hinterbrühl/Gießhübl an, während der SC Münchendorf einen Tag zuvor die Zweitvertretung von Perchtoldsdorf empfängt.

2. Klasse Ost-Mitte: SV Mitterndorf – SC Münchendorf, 2:1 (1:0)

93 Florian Schenk 2:1

73 Marcel Mottl 2:0

28 Andreas Bohmann 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.