Mitterndorfs Bohmann schnürt Doppelpack gegen Siebenhirten/Wien

Details Sonntag, 17. September 2023 00:02

2. Klasse Ost-Mitte: Der SC Siebenhirten/Wien und Mitterndorf lieferten sich vor fast 100 Zuschauern ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Lange Zeit bekamen die Zuschauer keine Tore zu sehen. Doch noch bevor es in die Halbzeit ging, war Andreas Bohmann mit dem 1:0 für den SV Mitterndorf zur Stelle (40.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gast, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Gäste drehen das Spiel

Samet Haziri versenkte den Ball in der 58. Minute im Netz von Mitterndorf und stellte somit auf 1:1. Eine Viertelstunde vor Schluss gelang den Gastgebern der Führungstreffer. Donit Sylkaj brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Siebenhirten/Wien über die Linie (75.). Den Freudenjubel des Gastgebers machte Bohmann zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (76.). Leon Friesenbichler brachte dem SV Mitterndorf nach 81 Minuten die 3:2-Führung. Am Ende nahm Mitterndorf beim SC Siebenhirten/Wien einen Auswärtssieg mit.

Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Siebenhirten/Wien bei.

Der SV Mitterndorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 22 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Mitterndorf. Die Saison des SV Mitterndorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von drei Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

Mit diesem Sieg zog Mitterndorf am SC Siebenhirten/Wien vorbei auf Platz drei. Siebenhirten/Wien fiel auf die fünfte Tabellenposition.

Während der SC Siebenhirten/Wien am nächsten Samstag (16:00 Uhr) bei der Reserve von Perchtoldsdorf gastiert, steht für den SV Mitterndorf einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit dem SC Münchendorf auf der Agenda.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Siebenhirten/Wien – SV Mitterndorf, 2:3 (0:1)

81 Leon Friesenbichler 2:3

76 Andreas Bohmann 2:2

75 Donit Sylkaj 2:1

58 Samet Haziri 1:1

40 Andreas Bohmann 0:1

