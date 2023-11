ASK Eichkogel fixiert gegen Münchendorf Sieg Nummer zwölf

Details Sonntag, 05. November 2023 00:01

2. Klasse Ost-Mitte: Etwa 120 Zuschauer sahen den zwölften Sieg des ASK Eichkogel in dieser Saison. Der ASK Eichkogel erteilte dem SC Münchendorf eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für den ASK Eichkogel. Eichkogel setzte sich standesgemäß gegen den Münchendorf durch.

Andre Konrad sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 3:0 (7./10./18.) aus der Perspektive des ASK Eichkogel. Dann musste Kliton Turka (17., Torchancenverhinderung) vom Feld.

Letzte Saison hat André Konrad 36 Treffer erzielt, diese hält er bei 22. Es stellt sich schon die Frage, was so ein Spieler in der 2.Klasse verloren hat. Anlagen für Höheres hat er vielleicht ist er auch faul..Man weiß es nicht.. immer_dabei, Ticker-Reporter

Hatte sich der SC Münchendorf damit schon nach 17 Minuten der Siegchance beraubt? Gänzlich ins Hintertreffen gerieten die Gäste, als Slobodan Avramovic nach 30 gespielten Minuten mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde. Erst nach 41 Minuten kamen die Gäste zu ihrem ersten Abschluss. Mit einer deutlichen Führung des ASK Eichkogel ging es in die Halbzeitpause.

Zwölf Spiel, zwölf Siege

Der Gastgeber ließ in der Folge nicht locker und markierte weitere Tore in Person von Florian Pfeifer (55.), Thomas Geosits (65.) und Max Ebertshuber (72.).

Eichkogel tankt sich über die Seite durch, die Flanke wird von Ebertshuber exzellent verarbeitet. immer_dabei, Ticker-Reporter

Der SC Münchendorf kam kurz vor dem Ende durch Florian Schenk in Unterzahl noch zum Ehrentreffer (86.). Mit dem Spielende fuhr der Tabellenführer einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den SC Münchendorf klar, dass gegen Eichkogel heute kein Kraut gewachsen war.

Mit nur zehn Gegentoren stellt der ASK Eichkogel die sicherste Abwehr der Liga. Eichkogel setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon zwölf Siege auf dem Konto.

Der Münchendorf befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen den ASK Eichkogel weiter im Abstiegssog. Die Lage des SC Münchendorf bleibt angespannt. Gegen den ASK Eichkogel musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt Eichkogel dann im nächsten Spiel die SG Hinterbrühl/Gießhübl, während der Münchendorf am gleichen Tag bei der Reserve des SC Brunn/Geb. antritt.

2. Klasse Ost-Mitte: ASK Eichkogel – SC Münchendorf, 6:1 (3:0)

86 Florian Schenk 6:1

72 Max Ebertshuber 6:0

65 Thomas Geosits 5:0

55 Florian Pfeifer 4:0

18 Andre Konrad 3:0

10 Andre Konrad 2:0

7 Andre Konrad 1:0

