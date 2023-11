Hinterbrühl/Gießhübl verliert Spitzenspiel bei Achau

Details Sonntag, 05. November 2023 00:02

2. Klasse Ost-Mitte: Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der SC Achau mit 2:1 gegen die SG Hinterbrühl/Gießhübl gewann. Knapp 70 Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Philip Hohlagschwandtner sein Team in der 14. Minute. Im Anschluss gab es für die Zuschauer nur eine Menge Gelber Karten zu sehen. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen.

Achau dreht das Spiel in Halbzeit zwei

Das 1:1 von Achau stellte Florian Sostek sicher (55.). Dass das Heimteam in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Manuel Schiller, der in der 77. Minute zur Stelle war. Letzten Endes ging der SC Achau im Duell mit Hinterbrühl/Gießhübl als Sieger hervor.

Die Angriffsreihe von Achau lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 41 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird der SC Achau die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Achau ist jetzt mit 25 Zählern punktgleich mit der SG Hinterbrühl/Gießhübl und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 41:16 auf dem dritten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt der SC Achau dann im nächsten Spiel den VfB Mödling, während Hinterbrühl/Gießhübl am gleichen Tag beim ASK Eichkogel antritt.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Achau – SG Hinterbrühl/Gießhübl, 2:1 (0:1)

77 Manuel Schiller 2:1

55 Florian Sostek 1:1

14 Philip Hohlagschwandtner 0:1

