Ebergassing schießt Perchtoldsdorf II ab

Details Sonntag, 17. März 2024 06:31

2. Klasse Ost-Mitte: Der SC Ebergassing zog der Reserve von Perchtoldsdorf vor rund 100 Besuchern das Fell über die Ohren: 1:7 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Ebergassing wusste zu überraschen. Das Heimteam hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Für das erste Tor sorgte Sebastian Schulak. In der 14. Minute traf der Spieler des SC Ebergassing ins Schwarze.

Tor, Toor, Tooor für SC Ebergassing zum 1:0 unser Schulak Brüder in Kombi zum Führungstreffer Domi an die Stange Basti vollendet. Patrik Böhm, Ticker-Reporter

Dominik Schulak erhöhte für Ebergassing auf 2:0 (16.). Mit dem 3:0 von Sebastian Schulak für den SC Ebergassing war das Spiel eigentlich schon entschieden (29.). Perchtoldsdorf II witterte seine Chance und Mario Bidlo schoss den Ball vom Elferpunkt aus zum 1:3 ein (39.). Gänzlich ins Hintertreffen geriet Perchtoldsdorf II, als Matteo Nussbaum nach 44 gespielten Minuten mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde. Mit dem 4:1 schien die Partie bereits in der 46. Minute mit Ebergassing einen sicheren Sieger zu haben, als Dominik Hutter einen Penalty versenkte. Mit einer deutlichen Führung von Ebergassing ging es in die Halbzeitpause.

Klare Angelegenheit

Für das 5:1 des SC Ebergassing sorgte Fatih Cetinkaya, der in Minute 67 zur Stelle war. Dominik Hutter legte nach 80 Minuten zum 6:1 nach. Ebergassings Kevin Steiner-Kafka gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (86.).

Tor, Toor, Tooor für SC Ebergassing zum 6:1 der nächste Doppeltorschütze mit der Nr.7 Dominik Hutter! Patrik Böhm, Ticker-Reporter

Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der SC Ebergassing bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Perchtoldsdorf II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Perchtoldsdorf II liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 37 Gegentreffer fing. Nachdem in den letzten vier Spielen kein Sieg verbucht wurde, büßte Perchtoldsdorf II im Tableau Plätze ein und rangiert aktuell nur auf Rang acht.

Mit diesem Sieg zog Ebergassing an Perchtoldsdorf II vorbei auf Platz sechs. Perchtoldsdorf II fiel auf die achte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Der SC Ebergassing tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 30.03.2024, beim SC Lanzendorf an. Kommenden Samstag (15:30 Uhr) bekommt Perchtoldsdorf II Besuch von Lanzendorf.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Ebergassing – Perchtoldsdorf II, 7:1 (4:1)

86 Kevin Steiner-Kafka 7:1

80 Dominik Hutter 6:1

67 Fatih Cetinkaya 5:1

46 Dominik Hutter 4:1

39 Mario Bidlo 3:1

29 Sebastian Schulak 3:0

16 Dominik Schulak 2:0

14 Sebastian Schulak 1:0

