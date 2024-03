Mitterndorf gegen Moosbrunn im Torrausch

Spielberichte

2. Klasse Ost-Mitte: Der SC Moosbrunn hat den Start ins neue Fußballjahr nach 14 Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste vor 300 Zuschauern eine 1:6-Niederlage gegen den SV Mitterndorf verdaut werden. Die Überraschung blieb aus: Gegen Mitterndorf kassierte Moosbrunn eine deutliche Niederlage. Der SV Mitterndorf hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 13:1 durchgesetzt.

Vor 300 Zuschauern war Rene Scheibelberger mit der schnellen Führung für die Gäste zur Stelle (2.). Marcel Mottl trug sich in der 25. Spielminute in die Torschützenliste ein und glich zum 1:1 aus. Vor dem Seitenwechsel sorgte Oliver Oniezki mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den SC Moosbrunn, als er in Minute 45 aus gut 30 Metern sehenswert zum 2:1 traf.

Unterbrechung, der Tormann der Gäste springt bei der Ecke gegen die Stange und bleibt liegen. Fabian Neuhold, Ticker-Reporter

Zur Pause war Mitterndorf im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Mitterndorf dreht nach der Pause richtig auf

Mit weiteren Toren von Andin Ajvazaj (74.), Nico Kusch (82.) und Andreas Bohmann (85.) stellte das Heimteam den Stand von 5:1 her.

Tor, Toor, Tooor für SV Mitterndorf zum 4:1. Nico Kusch trifft. Trotz einer verdächtigen Absteitspostion gib der Schiedsrichter das Tor. Fabian Neuhold, Ticker-Reporter

Auch in der Nachspielzeit kannte der SV Mitterndorf keine Gnade. Oniezki markierte den sechsten Treffer (91.). Am Ende kam Mitterndorf gegen Moosbrunn zu einem verdienten Sieg.

Nach dem klaren Erfolg über den SC Moosbrunn festigt der SV Mitterndorf den zweiten Tabellenplatz. Mitterndorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 49 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SV Mitterndorf. Die Saisonbilanz von Mitterndorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und zwei Unentschieden büßte der SV Mitterndorf lediglich zwei Niederlagen ein. Mitterndorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Moosbrunn bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Ost-Mitte. Der Tabellenletzte ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Die Offensive der Gäste zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – sechs geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar.

Am kommenden Sonntag tritt der SV Mitterndorf beim SC Achau an, während der SC Moosbrunn zwei Tage zuvor die Reserve von Perchtoldsdorf empfängt.

2. Klasse Ost-Mitte: SV Mitterndorf – SC Moosbrunn, 6:1 (2:1)

91 Oliver Oniezki 6:1

85 Andreas Bohmann 5:1

82 Nico Kusch 4:1

74 Andin Ajvazaj 3:1

44 Oliver Oniezki 2:1

25 Marcel Mottl 1:1

2 Rene Scheibelberger 0:1

