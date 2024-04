Dank Vitez: Ebergassing holt Unentschieden bei Brunn/Geb. II

Spielberichte

2. Klasse Ost-Mitte: Etwa 120 Zuschauer verfolgten das Spiel der 20. Runde. Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung der Reserve des SC Brunn/Geb. gegen den SC Ebergassing. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte Ebergassing einen knappen 1:0-Sieg eingefahren.

Nach einer knappen Viertelstunde konnten die Gastgeber die Torsperre bereits brechen. Aleksandar Djordjevic brachte sein Team in der 14. Minute nach vorn. Für das erste Tor des SC Ebergassing war Dominik Schulak verantwortlich, der in der 26. Minute das 1:1 besorgte. Vor dem Seitenwechsel sorgte Djordjevic mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den Gast. Mit einem Tor Vorsprung für Brunn/Geb. II ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Vitez sichert noch einen Punkt

Kurz vor Ende der Partie war es Filip Vitez, der Ebergassing rettete und den Ausgleich markierte (90.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der SC Brunn/Geb. II und der SC Ebergassing spielten unentschieden.

Brunn/Geb. II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Auf zehntem Rang hielt sich der Gastgeber in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die fünfte Position inne. Der SC Brunn/Geb. II verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und neun Niederlagen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Brunn/Geb. II auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Nachdem Ebergassing die Hinserie auf Platz neun abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt der SC Ebergassing aktuell den vierten Rang. Sieben Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Ebergassing derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich der SC Ebergassing weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Mit diesem Unentschieden verpasste der SC Ebergassing die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich Ebergassing trotzdem und steht nun auf Rang fünf.

Der SC Brunn/Geb. II tritt am Freitag, den 03.05.2024, um 19:30 Uhr, beim SC Lanzendorf an. Zwei Tage später (16:00 Uhr) empfängt Ebergassing den SC Siebenhirten/Wien.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Brunn/Geb. II – SC Ebergassing, 2:2 (2:1)

90 Filip Vitez 2:2

44 Aleksandar Djordjevic 2:1

26 Dominik Schulak 1:1

14 Aleksandar Djordjevic 1:0

