ASK Eichkogel triumphiert mit 3:1 gegen SC Moosbrunn

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:48

In einem spannenden Fußballabend standen sich der SC Moosbrunn und der ASK Eichkogel gegenüber. Ein Spiel, das vor allem in der zweiten Hälfte Fahrt aufnahm, endete mit einem 3:1 Sieg für die Gäste aus Eichkogel. Die Partie, die um 19:30 Uhr begann, bot den Zuschauern vier Tore und zeigte, wie sich das Blatt im Laufe des Spiels wenden kann.

Ein früher Start für Eichkogel

Der ASK Eichkogel legte einen Blitzstart hin und zeigte bereits in der 11. Minute, dass sie an diesem Abend Punkte mitnehmen wollten. Christoph Konrad, der sich durchsetzen konnte, brachte sein Team mit einem scharfen Schuss ins lange Eck in Führung. Der SC Moosbrunn, sichtlich überrascht von diesem frühen Rückstand, brauchte einige Zeit, um sich zu sammeln und in das Spiel zu finden. Doch die Moosbrunner zeigten Charakter und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 26. Minute war es Rene Scheibelberger, der für den SC Moosbrunn den Ausgleich erzielte. Ein wohlverdienter Treffer nach einer Phase, in der der Sportclub Moosbrunn zunehmend Druck aufbaute und die Eichkogler in die Defensive drängte.

Die zweite Halbzeit bringt die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel waren es wieder die Gäste, die den Ton angaben. Christoph Konrad, bereits Torschütze zum 1:0, zeigte erneut seine Klasse und brachte den ASK Eichkogel in der 56. Minute wieder in Führung. Ein Doppelschlag, der Konrads Wichtigkeit für sein Team unterstrich und die Eichkogler auf die Siegerstraße brachte. Der SC Moosbrunn war bemüht, den erneuten Rückstand aufzuholen, fand jedoch nicht die Mittel, um die gut organisierte Defensive der Eichkogler ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. In der 71. Minute dann die Entscheidung: Lukas Dörr traf zum 3:1 für den ASK Eichkogel. Ein Tor, das nicht nur den Endstand markierte, sondern auch die Effizienz der Eichkogler Offensive unter Beweis stellte.

Als das Spiel nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit abgepfiffen wurde, stand ein verdienter 3:1 Sieg für den ASK Eichkogel fest. Ein Spiel, das vor allem durch die Effektivität der Gäste im Abschluss geprägt war, während der SC Moosbrunn trotz eines engagierten Auftritts und des zwischenzeitlichen Ausgleichs nicht die Mittel fand, um das Spiel für sich zu entscheiden.

2. Klasse Ost-Mitte: Moosbrunn : Eichkogel - 1:3 (1:1)

71 Lukas Dörr 1:3

56 Christoph Konrad 1:2

26 Rene Scheibelberger 1:1

11 Christoph Konrad 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.