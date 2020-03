Münchendorf rasch nur mehr zu zehnt - Velm feiert souveränen Heimsieg

Details Montag, 09. März 2020 08:08

Am Sonntag empfing FSV Velm zum Auftakt der Rückrunde vor eigenem Publikum den Tabellenvierzehnten SC Münchendorf. Das Ziel der Heimischen war klar: drei Punkte sollen die Fans zum Jubeln bringen und der schwierige Herbst vergessen gemacht werden. Münchendorf will rasch eine Mannschaft formen und hoffte auf einen positiven Start in die Rückrunde. In der letzten Begegnung beider Mannschaften wurden die Punkte beim 3:3 in der Hinrunde geteilt.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Gäste nach Torraub in Unterzahl - Velm führt zur Pause deutlich

Vor über 100 Fans zeigt das Heimteam eine gute erste Hälfte, Velm bekommt das Geschehen rasch unter Kontrolle und geht noch in der Anfangsphase in Führung. Nach einem schönen Pass in den Lauf durch Neuzugang Christoph Gerstel-Würzl und in Minute 14 taucht Franz Griesmüller alleine vor dem gegnerischen Schlussmann auf und vollendet eiskalt zum 1:0.

Für Münchendorf kommt es kurz darauf noch schlimmer, in der 18. Minute sieht Marco Luka wegen Torraubs die rote Karte. Die Gäste erarbeiteten sich in Unterzahl ein, zwei Möglichkeiten, werden aber noch nicht wirklich zwingend. Die Hausherren nützen dagegen die Überzahl, bestimmen das Match und erhöhen noch in Halbzeit 1 die Führung. Franz Griesmüller ist wieder zur Stelle und versenkt das runde Leder im Eckigen - neuer Spielstand nach 27 Minuten: 2:0. In der Schlussphase des Abschnitts sorgt Velm für die Vorentscheidung, nach 38 Minuten bleibt der Tormann nur zweiter Sieger und Thomas Weinberger trifft zum 3:0.

Franz Griesmüller mit Triplepack

Im zweiten Durchgang schaltet das Heimteam mehrere Gänge zurück, Velm agiert nicht mehr so aggressiv und ist nach vorne nicht mehr so oft gefährlich. Die Gastgeber haben hinten aber alles im Griff und lassen nur sehr wenig zu, Münchendorf kann in Unterzahl dem Match keine Wende mehr geben.

Velm macht das nötigste und erhöht zu Beginn der Schlussphase noch einmal das Torkonto, Franz Griesmüller bewahrt in der 72. Minute kühlen Kopf, trifft zum 4:0 und krönt seine gute Leistung mit einem Triplepack. Velm feiert am Ende einen souveränen Heimsieg und startet mit einem Dreier ins Frühjahr.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Schmitt (Trainer Velm): "Der Auftakt ist immer schwierig, wir waren aber relativ stark und nach dem 1:0 waren die Gäste wegen Torraubs nur mehr zu zehnt. Die erste Halbzeit war in Ordnung, in der zweiten Hälfte hat mein Team zu locker und zu wenig aggressiv agiert. Uns ist ein zu Null-Erfolg und damit ein guter Auftakt gelungen, alle passt."

Die Besten bei Velm: Franz Griesmüller (ST), Rudolf Zierl (6er).

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten