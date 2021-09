Kantersieg in Achau: Velm bastelt weiter am Traumstart

Details Montag, 20. September 2021 03:40

2. Klasse Ost-Mitte: Die Gäste haben die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und Achau das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 6:0 für Velm. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FSV Velm heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Der Tabellenprimus stellte mit dem 1:0 durch Stefan Stadlbauer in der 19. Minute die Weichen auf Sieg. Vor 70 Zuschauern markierte Andreas Riedl das 2:0 (40.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Lukas Hajek den Vorsprung von Velm auf 3:0 (43.). Der dominante Vortrag des FSV Velm im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Joker Trawnitschek trifft doppelt

Der FSV Velm baute den Vorsprung in der 55. Minute durch einen weiteren Treffer von Stadlbauer aus. In Minute 67 schickte der Unparteiische Achaus Lukas Scharrer (Beleidigung) mit einer Roten Karte frühzeitig unter die Dusche. Dem eingewechselten Tim Trawnitschek gelang ein Doppelpack (70./84.), mit dem er das Ergebnis auf 6:0 hochschraubte. Am Ende fuhr der FSV Velm einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Velm bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man den SC Achau in Grund und Boden spielte.

Achau rutschte mit dieser Niederlage auf den zehnten Tabellenplatz ab. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher drei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Velm mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter ganz vorne mit. Beim FSV Velm greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal zwei Gegentoren stellt Velm die beste Defensive der 2. Klasse Ost-Mitte. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, den FSV Velm zu stoppen. Von den sechs absolvierten Spielen hat Velm alle gewonnen.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Achau – FSV Velm, 0:6 (0:3)

19 Stefan Stadlbauer 0:1

40 Andreas Riedl 0:2

43 Lukas Hajek 0:3

55 Stefan Stadlbauer 0:4

70 Tim Trawnitschek 0:5

84 Tim Trawnitschek 0:6

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!