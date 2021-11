ASK Eichkogel verliert hoch gegen Moosbrunn

Details Montag, 01. November 2021 02:51

2. Klasse Ost-Mitte: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SC Moosbrunn und der ASK Eichkogel mit dem Endstand von 6:0. Auf dem Papier hatte die 80 Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Moosbrunn als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Schon nach acht Minuten sah Matthias Buranich wegen einer Torchancenverhinderung die Rote Karte. Damit mussten die Gäste den Großteils des Spiels in Unterzahl bestreiten. Der Gastgeber ging in Minute 30 durch Hakan Özsöz in Front. In der 35. Minute brachte Kevin Peter Rassl das Netz für den SC Moosbrunn zum Zappeln. Mit der Führung für Moosbrunn ging es in die Kabine.

Vier Tore binnen zwölf Minuten

Für das 3:0 des SC Moosbrunn sorgte Philipp Preisinger, der in Minute 69 zur Stelle war. Raffael Anderl überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für Moosbrunn (75.). Moosbrunn baute den Vorsprung in der 77. Minute durch Özsöz weiter aus. Ferdi Toprak stellte schließlich in der 81. Minute den 6:0-Sieg für den SC Moosbrunn sicher. Am Ende kam Moosbrunn gegen Eichkogel zu einem verdienten Sieg.

Durch den Erfolg blieb der SC Moosbrunn auf der sechsten Position der 2. Klasse Ost-Mitte.

Durch diese Niederlage fiel der ASK Eichkogel aus der Aufstiegszone auf Platz fünf. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kamen die Gäste auf insgesamt nur sechs Punkte und hätten somit noch einiges mehr holen können.

Nur zweimal gab sich Moosbrunn bisher geschlagen. Sieben Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des ASK Eichkogel.

Am nächsten Samstag reist der SC Moosbrunn zum SC Achau, zeitgleich empfängt Eichkogel den SV Mitterndorf.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Moosbrunn – ASK Eichkogel, 6:0 (2:0)

30 Hakan Oezsoez 1:0

35 Kevin Peter Rassl 2:0

69 Philipp Preisinger 3:0

75 Raffael Anderl 4:0

77 Hakan Oezsoez 5:0

81 Ferdi Toprak 6:0

