Siebenhirten/Wien besiegt Mitterndorf klar

2. Klasse Ost-Mitte: Etwas mehr als 60 Fans sahen das Heimspiel des SC Siebenhirten/Wien gegen den SV Mitterndorf. Gegen Siebenhirten/Wien holte sich Mitterndorf eine 1:4-Schlappe ab. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der SC Siebenhirten/Wien löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel war mit 2:0 zugunsten der Gastgeber geendet.

Der SV Mitterndorf ging durch Fabian Neuhold in der zwölften Minute in Führung. Die passende Antwort hatte Armin Zeljkovic parat, als er in der 16. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. Natapong Prompa versenkte den Ball in der 39. Minute im Netz von Mitterndorf und sorgte so für die 2:1-Führung der Heimischen. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Zeljkovic seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). Mit der Führung für Siebenhirten/Wien ging es in die Halbzeitpause. Clemens Sujer besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den SC Siebenhirten/Wien (85.). Schlussendlich verbuchte Siebenhirten/Wien gegen den SV Mitterndorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Siebenhirten weiter im Aufwind

Nach dem errungenen Dreier hat der SC Siebenhirten/Wien Position sieben der 2. Klasse Ost-Mitte inne. Neun Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat Siebenhirten/Wien momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über Mitterndorf ist der SC Siebenhirten/Wien weiter im Aufwind.

Nach der klaren Pleite gegen Siebenhirten/Wien steht der SV Mitterndorf mit dem Rücken zur Wand. Mitterndorf musste schon 44 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun mussten sich die Gäste schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SV Mitterndorf überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am nächsten Sonntag reist der SC Siebenhirten/Wien zum ASK Erlaa, zeitgleich empfängt Mitterndorf den SC Moosbrunn.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Siebenhirten/Wien – SV Mitterndorf, 4:1 (3:1)

85 Clemens Sujer 4:1

45 Armin Zeljkovic 3:1

39 Natapong Prompa 2:1

16 Armin Zeljkovic 1:1

12 Fabian Neuhold 0:1