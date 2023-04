Achau verliert Spitzenspiel bei Zwölfaxing

Details Samstag, 01. April 2023 00:31

2. Klasse Ost-Mitte: Der SV Zwölfaxing stellte dem SC Achau vor etwa 100 Zuschauern ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 3:1 nach Hause. Gegen Zwölfaxing setzte es für Achau eine ungeahnte Pleite. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit dem SV Zwölfaxing ein 2:1-Sieger feststand.

Der SC Achau geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Bernd Kovacs das schnelle 1:0 für Zwölfaxing erzielte. Achau war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Gleich nach den Seitenwechsel waren es erneut die Heimsichen, die jubeln durften. Kovacs schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (48.). Für das 3:0 des SV Zwölfaxing sorgte Florian Seyser, der in Minute 70 zur Stelle war. Das war dann auch die Vorentscheidung. Für das 1:3 des SC Achau zeichnete Christoph Tesch verantwortlich (85.). Nach 92 Minuten musste Zwölfaxings Szymon Handzel mit Rot (Tätlichkeit) vom Feld. Am Schluss gewann Zwölfaxing gegen die Gäste.

Zwölfaxing ringt den Leader in die Knie

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der SV Zwölfaxing liegt nun auf Platz drei. Die Heimmannschaft präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 53 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Zwölfaxing. Die bisherige Spielzeit des SV Zwölfaxing ist weiter von Erfolg gekrönt. Zwölfaxing verbuchte insgesamt neun Siege und zwei Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. Nach vier sieglosen Spielen ist der SV Zwölfaxing wieder in der Erfolgsspur.

Nach 15 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Achau 35 Zähler zu Buche. Der SC Achau baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am nächsten Samstag reist Zwölfaxing zum SC Ebergassing, zeitgleich empfängt Achau den FC Laxenburg.

2. Klasse Ost-Mitte: SV Zwölfaxing – SC Achau, 3:1 (1:0)

85 Christoph Tesch 3:1

70 Florian Seyser 3:0

48 Bernd Kovacs 2:0

10 Bernd Kovacs 1:0

