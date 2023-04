Lanzendorf besiegt Moosbrunn deutlich

Details Samstag, 29. April 2023 00:22

2. Klasse Ost-Mitte: Moosbrunn steckte vor rund 50 Fußballfans gegen Lanzendorf eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der SC Lanzendorf wusste zu überraschen. Im Hinspiel hatte der SC Moosbrunn das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:1-Sieg geholt.

Ein Doppelpack brachte Lanzendorf in eine komfortable Position: Srdjan Savic war gleich zweimal zur Stelle (9./19.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Firat Sari das 1:2 zugunsten von Moosbrunn (40.). Doch der Tabellenletzte ließ sich durch den Anschlusstreffer nicht aus der Ruhe bringen. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Nemanja Milosevic mit dem 3:1 für den SC Lanzendorf zur Stelle (43.). Mit der Führung für das Schlusslicht ging es in die Kabine. Kurz nachdem die Seiten getauscht waren, durften die Heimsichen schon wieder jubeln. Bosko Marinkovic legte in der 50. Minute zum 4:1 für die Heimmannschaft nach. Letztlich fuhr Lanzendorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Zweiter Saisonsieg für Lanzendorf

Der SC Lanzendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für Lanzendorf keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Der SC Lanzendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und 13 Pleiten.

Der SC Moosbrunn befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Lanzendorf weiter im Abstiegssog. Insbesondere an vorderster Front liegt bei Moosbrunn das Problem. Erst 21 Treffer markierten die Gäste – kein Team der 2. Klasse Ost-Mitte ist schlechter. Der SC Moosbrunn musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Moosbrunn insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Am kommenden Freitag trifft der SC Lanzendorf auf den VfB Mödling, der SC Moosbrunn spielt tags darauf gegen den SV Zwölfaxing.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Lanzendorf – SC Moosbrunn, 4:1 (3:1)

