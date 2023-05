Laxenburg überholt Münchendorf in der Tabelle

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:04

2. Klasse Ost-Mitte: Etwa 150 Besucher kamen am Freitagabend nach Münchendorf. Gegen Laxenburg holte sich der Münchendorf eine 1:3-Schlappe ab. Das Hinspiel hatte der FC Laxenburg erfolgreich gestalten und mit 2:1 gewinnen können.

Christian Gruber stellte die Weichen für den Gast auf Sieg, als er in Minute 16 mit dem 1:0 zur Stelle war. Der SC Münchendorf geriet deutlicher in Rückstand, als Laxenburgs Ümit Yildirim auf 2:0 erhöhte (27.). Die Hintermannschaft des Münchendorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Kurz nach dem Seitenwechsel schöpften die Gastgeber noch einmal neue Hoffnung. Für das 1:2 der Gastgeber zeichnete Patrick Winkler verantwortlich (47.). Doch die Gäste hatten an diesem Abend den längeren Atem. Badri Hassan versenkte die Kugel zum 3:1 für den FC Laxenburg (70.). Laxenburg führte, doch Mohamad Jawari kassierte kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte (91.). Das hätte nun wirklich nicht sein müssen. Als der Referee die Begegnung schließlich abpfiff, war der SC Münchendorf vor heimischer Kulisse mit 1:3 geschlagen.

Hassan traf zur Entscheidung

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim Münchendorf. Die mittlerweile 78 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Trendkurve des SC Münchendorf geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang zwölf, mittlerweile hat man Platz acht der Rückrundentabelle inne. Die Abwehrprobleme des Münchendorf bleiben akut, sodass der SC Münchendorf weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur sechs Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten des Münchendorf alles andere als positiv. Die Lage des SC Münchendorf bleibt angespannt. Gegen den FC Laxenburg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Laxenburg macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position neun. Der FC Laxenburg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, ein Unentschieden und elf Pleiten. Laxenburg ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am Dienstag ist der Münchendorf in der Fremde beim SC Moosbrunn gefordert. Der FC Laxenburg erwartet am Samstag Moosbrunn.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Münchendorf – FC Laxenburg, 1:3 (0:2)

70 Badri Hassan 1:3

47 Patrick Winkler 1:2

27 Uemit Yildirim 0:2

16 Christian Gruber 0:1

