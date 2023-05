Geveze schießt Ebreichsdorf II zum Sieg bei Siebenhirten/Wien

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:10

2. Klasse Ost-Mitte: Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das die Zweitvertretung von Ebreichsdorf vor 23 Fans mit 2:1 gegen den SC Siebenhirten/Wien gewann. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatte das Endresultat 2:2 gelautet.

Die Gäste hatten die ersten Möglichkeiten zur Führung. Amel Sistek brachte sein Team dann in der 23. Minute nach vorn. Doch noch vor der Pause konnten die Gastgeber antworten. Das 1:1 von Siebenhirten/Wien stellte Muadh Berisha sicher (36.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Die Heimelf begann auch im zweiten Abschnitt des Spiels aktiver. Nach einer guten Stunde schlugen aber die Gäste nach einem Eckball erneut zu. Der Treffer von Sinan Geveze zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass der ASK Ebreichsdorf II im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (64.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierten die Gäste einen dreifachen Punktgewinn gegen den SC Siebenhirten/Wien.

Die Big Points gingen an die Gäste

Nach 20 absolvierten Begegnungen nimmt Siebenhirten/Wien den fünften Platz in der Tabelle ein.

Durch den Erfolg verbesserte sich Ebreichsdorf II im Klassement auf Platz zwei. Mit 70 geschossenen Toren gehört der ASK Ebreichsdorf II offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Ost-Mitte. Zuletzt lief es erfreulich für Ebreichsdorf II, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die gute Bilanz des SC Siebenhirten/Wien hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelten die Gastgeber bisher elf Siege, sechs Remis und drei Niederlagen. Mit dem Sieg baute Ebreichsdorf II die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der ASK Ebreichsdorf II 13 Siege, drei Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Siebenhirten/Wien ist die SG Hinterbrühl/Gießhübl (Samstag, 19:30 Uhr). Der ASK Ebreichsdorf II misst sich am selben Tag mit dem SC Münchendorf (18:00 Uhr).

2. Klasse Ost-Mitte: SC Siebenhirten/Wien – ASK Ebreichsdorf II, 1:2 (1:1)

64 Sinan Geveze 1:2

36 Muadh Berisha 1:1

23 Amel Sistek 0:1

