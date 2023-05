Ebergassing gerät beim ASK Eichkogel unter die Räder

Details Samstag, 13. Mai 2023 00:15

2. Klasse Ost-Mitte: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der ASK Eichkogel und Ebergassing vor 45 Fans mit dem Endstand von 9:1. An der Favoritenstellung ließ Eichkogel keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SC Ebergassing einen Sieg davon. Das Hinspiel hatte der ASK Eichkogel für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:2.

Timur Music stellte die Weichen für die Heimmannschaft auf Sieg, als er in Minute elf mit dem Elfmeter zum 1:0 zur Stelle war. In der 16. Minute erhöhte Andre Konrad auf 2:0 für den ASK Eichkogel. Mit dem 3:0 durch Music schien die Partie bereits in der 18. Minute mit Eichkogel einen sicheren Sieger zu haben. Moritz Huber (25.), Music (27.) und Konrad (36.) schraubten das Ergebnis weiter auf 6:0 in die Höhe. Richard Neubauer (43.) und Konrad (45.) brachten den ASK Eichkogel mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Die Hintermannschaft von Ebergassing glich in der ersten Halbzeit einem Torso. Zur Pause verschwand der Tabellenletzte mit einem deprimierenden Rückstand in der Kabine. Sebastian Schulak erzielte in der 62. Minute den Ehrentreffer für die Gäste. Music vollendete zum zehnten Tagestreffer in der 88. Spielminute. Mit dem Spielende fuhr Eichkogel einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den SC Ebergassing klar, dass gegen den ASK Eichkogel heute kein Kraut gewachsen war.

Viererpack von Music

Der ASK Eichkogel machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zweiten Platz. 89 Tore – mehr Treffer als der ASK Eichkogel erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Ost-Mitte. Mit dem Sieg baute der ASK Eichkogel die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Eichkogel 14 Siege, zwei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen.

Wann bekommt Ebergassing die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den ASK Eichkogel gerät der SC Ebergassing immer weiter in die Bredouille. 29:85 – das Torverhältnis des SC Ebergassing spricht eine mehr als deutliche Sprache. Nun musste sich Ebergassing schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nach der klaren Niederlage gegen Eichkogel ist der SC Ebergassing weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Ost-Mitte. Ebergassing steckt nach sieben Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der ASK Eichkogel mit aktuell 44 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Samstag reist der ASK Eichkogel zur Reserve des SC Brunn/Geb, zeitgleich empfängt der SC Ebergassing den SC Achau.

2. Klasse Ost-Mitte: ASK Eichkogel – SC Ebergassing, 9:1 (8:0)

88 Timur Music 9:1

62 Sebastian Schulak 8:1

45 Andre Konrad 8:0

43 Richard Neubauer 7:0

36 Andre Konrad 6:0

27 Timur Music 5:0

25 Moritz Huber 4:0

18 Timur Music 3:0

16 Andre Konrad 2:0

11 Timur Music 1:0

