Münchendorf verliert hoch bei Achau

Details Freitag, 09. Juni 2023 00:03

2. Klasse Ost-Mitte: Der Münchendorf kam gegen Achau vor rund 180 Zuschauern mit 0:5 unter die Räder. Der SC Achau setzte sich standesgemäß gegen den SC Münchendorf durch. Das Hinspiel war mit einer 0:5-Klatsche für den Münchendorf geendet.

Parviz Tahery stellte die Weichen für Achau auf Sieg, als er in Minute 16 mit dem 1:0 zur Stelle war. In der 38. Minute brachte Christoph Tesch das Netz für den Spitzenreiter per Elfmeter zum Zappeln. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause. Für ruhige Verhältnisse sorgte Sebastian Glasl, als er das 3:0 per Strafstoß für den SC Achau besorgte (70.). Stefan Frank legte in der 78. Minute zum 4:0 für Achau nach. Manuel Schiller stellte schließlich in der 87. Minute den 5:0-Sieg für den SC Achau sicher. Am Ende kam Achau gegen den SC Münchendorf zu einem verdienten Sieg.

Achau hat es weiter in eigener Hand

Nach 25 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für den SC Achau 57 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Achau ist die funktionierende Defensive, die erst 17 Gegentreffer hinnehmen musste. In den letzten fünf Partien rief der SC Achau konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Der Münchendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende stehen die Gäste mit 23 Punkten auf Platz zehn. 43:100 – das Torverhältnis des SC Münchendorf spricht eine mehr als deutliche Sprache. Nun musste sich der Münchendorf schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der SC Münchendorf die dritte Pleite am Stück.

Achau gibt am Sonntag seine Visitenkarte beim SC Moosbrunn ab. Kommenden Montag (19:30 Uhr) bekommt der Münchendorf Besuch vom SC Ebergassing.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Achau – SC Münchendorf, 5:0 (2:0)

87 Manuel Schiller 5:0

78 Stefan Frank 4:0

70 Sebastian Glasl 3:0

38 Christoph Tesch 2:0

16 Parviz Tahery 1:0

