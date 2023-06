Ebreichsdorf II schießt Laxenburg ab

Details Samstag, 10. Juni 2023 00:01

2. Klasse Ost-Mitte: Bei der Zweitvertretung des ASK Ebreichsdorf holte sich der FC Laxenburg vor 230 Zuschauern eine 2:7-Schlappe ab. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Ebreichsdorf II. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel hatten die Gastgeber keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 7:2 gewonnen.

Die Gäste gingen überraschend in Front. Mehmet Kamali brachte Laxenburg in der 30. Minute nach vorn. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Gurur Veltan zum Ausgleich für den ASK Ebreichsdorf II. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Nach dem Seitenwechsel ging es aber schnell nur noch in eine Richtung. Daniel Walia trug sich in der 46. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte die Heimelf in Führung. Ebreichsdorf II führte schließlich das 3:1 durch Emir Han Özdemir herbei (49.). Mit dem Tor zum 4:1 steuerte Veltan bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (50.). Das 5:1 erzielte wieder Özdemir (75.). Das 6:1 für den ASK Ebreichsdorf II stellte Gurur Veltan sicher. In der 83. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Stefan Lauber schoss für den FC Laxenburg in der 90. Minute das zweite Tor. Auch in der Nachspielzeit kannte Ebreichsdorf II keine Gnade. Veltan markierte den siebten Treffer (92.). Am Schluss fuhr der ASK Ebreichsdorf II gegen Laxenburg auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Veltan mit Viererpack Held des Abends

Ebreichsdorf II machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zweiten Platz. Mit 99 geschossenen Toren gehört der ASK Ebreichsdorf II offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Ost-Mitte. Ebreichsdorf II befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Der FC Laxenburg befindet sich mit 28 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Als Nächstes steht für den ASK Ebreichsdorf II eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:00 Uhr) geht es gegen den VfB Mödling. Laxenburg tritt bereits drei Tage vorher gegen den SC Ebergassing an (18:30 Uhr).

2. Klasse Ost-Mitte: ASK Ebreichsdorf II – FC Laxenburg, 7:2 (1:1)

92 Gurur Veltan 7:2

90 Stefan Lauber 6:2

83 Gurur Veltan 6:1

75 Emir Han Oezdemir 5:1

50 Gurur Veltan 4:1

49 Emir Han Oezdemir 3:1

46 Daniel Walia 2:1

44 Gurur Veltan 1:1

30 Mehmet Kamali 0:1

