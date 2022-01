In Wilfleinsdorf kennt man die eigenen Stärken

Details Sonntag, 30. Januar 2022 19:15

In der Reihe der Ligaportal-Interviews kommt dieses Mal Thomas Riegler, Sportlicher Leiter des USC Wilfleinsdorf, zu Wort. Die Mannschaft von Spieler-Trainer Thomas Mraz überwintert in der 2. Klasse Ost mit der wirklich beachtlichen Bilanz von elf Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage mit 34 Punkten auf Rang zwei. Lediglich zwei Zähler hinter Spitzenreiter Wolfsthal, was eine äußerst spannende Ausgangsposition für die Frühjahrssaison 2022 bedeutet.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Thomas Riegler: "Mit nur einer Niederlage und einem Unentschieden muss man zufrieden sein, aber natürlich hadert man dann trotzdem mit den abgegebenen Punkten. In den vergangenen Jahren wäre man mit dieser Punkteausbeute Herbstmeister. Wir wollten unter die ersten drei und das haben wir geschafft."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Riegler: "Die Stimmung ist gut. Wir wissen, dass Hundsheim und Wolfsthal Favorit sind, aber wir wissen auch um unsere Stärken."

"Wir haben uns breit aufgestellt und verjüngt"

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Riegler: "Es werden uns Lukas Duris (Münichreith) und Dejan Sukala (SC Hof am Leithaberge) verlassen. Als Zugänge stehen Jeremy Buen (Zwölfaxing), Samuel Lihotsky (Slowakei), Manuel Polster (Simmering), Pedro Swoboda (Fischamend) und Mehmet Aydogan (Wienerberg) fest. Wir haben uns breit aufgestellt und verjüngt. Alle Spieler bleiben für die nächsten 18 Monate. Die Transfers sind nicht vorrangig auf den Titelgewinn ausgerichtet, aber der Kader hat das Potenzial gegen jeden Gegner zu überraschen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Riegler: "Auf Leistungsträger Tomas Vasek mussten wir nach einer Verletzung in der Vorbereitung die ganze Hinrunde verzichten. Das konnten wir gut kompensieren, wobei er uns natürlich gefehlt hat. Für die Rückrunde wird er hoffentlich fit."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Riegler: "Die Auslosung spricht sicherlich nicht für uns. Wir starten mit dem Derby gegen stark aufgerüstete Sarasdorfer. Dann folgt Höflein, die am Transfermarkt zugeschlagen haben, wie sonst nur Hundsheim, mit denen wir uns in der dritten Runde messen. Mit Stixneusiedl, Prellenkirchen und Wolfsthal werden die Gegner nicht leichter. Wir wollen so lange wie möglich vorne dabei sein, aber nach zwei, drei Runden kann dieses Vorhaben schnell wieder vorbei sein."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Riegler: "Ich denke, dass wir spielen werden."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Riegler: "Hundsheim hat mit den Transfers von Marko und Kayhan ein Ausrufezeichen gesetzt. Daran sieht man, dass sie es nicht dem Zufall überlassen wollen. Wolfsthal geht da den sympathischeren Weg und setzt auf das Kollektiv bei dem Sturmtank Djoja heraussticht. Es kommt gleich in der ersten Runde zum Showdown. Sollte Wolfsthal einen Sieg einfahren, dann lassen sie es sich nicht mehr nehmen und holen den lang ersehnten Titel."