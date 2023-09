Last-Minute-Remis gegen Kleinneusiedl: Bayer wird zum Held von Fischamend

Details Montag, 11. September 2023 00:01

2. Klasse Ost: Im Spiel des ASK Kleinneusiedl gegen den ATSV Fischamend gab es vor etwa 250 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Michael Jelinek schoss für Kleinneusiedl in der zwölften Minute das erste Tor. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Hisham El Khouli zum Ausgleich für Fischamend. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff gingen die Gäste in Führung. Luciano Pizzonia traf zum 2:1 zugunsten des ATSV Fischamend (45+1.). Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Turbulente Schlussphase

Den Freudenjubel von Fischamend machte Andreas Lunzer zunichte, als er kurz nach dem Seitenwechsel den Ausgleich besorgte (51.). Der Referee schickte Trainer Martin Duska vom ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa mit Rot vom Platz (69., Beleidigung). Für das 3:2 zugunsten der Heimmannschaft sorgte dann kurz vor Schluss Peter Kratz, der den Ligaprimus und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (90.). Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Fabian Bayer für den ATSV Fischamend zum 3:3 traf (91.). Schließlich gingen der ASK Kleinneusiedl und Fischamend mit einer Punkteteilung auseinander.

Kleinneusiedl ist mit elf Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. Mit 17 geschossenen Toren gehört der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Ost.

Der ATSV Fischamend bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei.

Der ASK Kleinneusiedl bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat K.neusiedl drei Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Nächster Prüfstein für den ASK Kleinneusiedl ist auf gegnerischer Anlage der USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf (Samstag, 16:30 Uhr). Tags zuvor misst sich Fischamend mit dem FK Quick Logistics Hainburg.

2. Klasse Ost: ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa – ATSV Fischamend, 3:3 (1:2)

91 Fabian Bayer 3:3

90 Peter Kratz 3:2

51 Andreas Lunzer 2:2

46 Luciano Pizzonia 1:2

44 Hisham El Khouli 1:1

12 Michael Jelinek 1:0

