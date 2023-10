Mohamed belohnt Au/L. – und schockt Prellenkirchen

Details Samstag, 07. Oktober 2023 00:02

2. Klasse Ost: Vor 130 Zuschauern kam es am Freitagabend zum Duell zwischen dem SV Prellenkirchen und dem SC Au/L. Au/L. errang am Freitag einen 3:2-Sieg über Prellenkirchen. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Der SV Prellenkirchen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Milan Sihelsky traf in der zweiten Minute zur frühen Führung.

Das ging schnell! Schwerer Patzer im Mittelfeld, der Ball auf links zu Sihelsky, der aus vollem Lauf via Innenstange einschiebt. Norbert Ecker, Ticker-Reporter

Das 1:1 des SC Au/L. stellte Milos Stankovic dann aber per Elfmeter-Nachschuss sicher (25.). Fabian Hruby machte in der 32. Minute das 2:1 von Prellenkirchen perfekt.

Flanke von links, 2 Verteidiger zum Ball, prallen aneinander, der Ball fällt Fabian Hruby vor die Füße, er braucht nur mehr über die Linie zu schieben. Norbert Ecker, Ticker-Reporter

Aus der Ruhe ließ sich Au/L. nicht bringen. Blakaj Argezon erzielte wenig später nach einem schnellen Konterangriff den Ausgleich (37.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Abdiwali Mohamed wird zum Matchwinner

In Halbzeit zwei waren zunächst die Gastgeber am Drücker, konnten aber daraus kein Kapital schlagen. Kurz vor Ultimo war noch Abdiwali Mohamed zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des SC Au/L. verantwortlich (81.). In Minute 85 konnte der Schlussmann der Prellenkirchner noch den vierten Gegentreffer verhindern. Am Schluss gewann Au/L. gegen den SV Prellenkirchen.

Die Aufstellungen

SV Prellenkirchen: Patrik Kukla, Markus Lackner, Adam Kunstek, Milan Sihelsky, Stefan Szakacs, Fabian Hruby (K), Lukas Patzschke, Peter Durica, Stefan Horvath, Rene Duitz, Juraj Sedlacek.

SC Au/L.: Mirza Tursunovic - Emre Aydin, Antonio Chulupanoski - Zsolt Bacsi, Marwen Ibrahem, Aleksandar Vuckovski, Blakaj Argezon, Marco Zwiletitsch (K), Aleksandar Icevski, Alexander Kopeszky - Milos Stankovic.

Trotz der Schlappe behält Prellenkirchen den sechsten Tabellenplatz bei. Vier Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Gastgeber.

Der SC Au/L. holte auswärts bisher nur einen Zähler. Der Gast ist mit diesem Erfolg nun auf dem siebenten Platz. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Au/L. bei.

Während der SV Prellenkirchen am Freitag, den 13.10.2023 (18:45 Uhr) beim ATSV Fischamend gastiert, steht für den SC Au/L. einen Tag später (15:30 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit dem SV Hundsheim auf der Agenda.

2. Klasse Ost: SV Prellenkirchen – SC Au/L, 2:3 (2:2)

81 Abdiwali Mohamed 2:3

37 Blakaj Argezon 2:2

32 Fabian Hruby 2:1

25 Milos Stankovic 1:1

2 Milan Sihelsky 1:0

