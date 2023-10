Hundsheim gewinnt knapp beim ASV Petronell

Details Montag, 02. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Ost: Etwa 200 Zuschauer kamen am Sonntag nach Petronell und wollten das Spiel der 8. Runde zwischen dem ASV Petronell und dem SV Hundsheim mitverfolgen. Der SV Hundsheim erreichte einen 3:2-Erfolg beim ASV Petronell. Petronell erlitt gegen Hundsheim erwartungsgemäß eine Niederlage.

In Halbzeit eins gelang es keinem der der beiden Teams etwas Zählbares auf die Anzeigetafel zu bringen. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Zwei-Tore-Mann Kopsa reicht Petronell nicht

Kurz nach Wiederanpfiff jubelten die Gäste über den ersten Treffer. Für den Führungstreffer des SV Hundsheim zeichnete Kristian Brunczvik verantwortlich (47.). In der 51. Minute brachte Lukas Ankhelyi das Netz für die Gäste zum Zappeln und stellte auf 0:2. Doch noch war der Tabellenletzte nicht bezwungen. Mario Kopsa verkürzte für den ASV Petronell später in der 61. Minute auf 1:2. Doch in der Schlussphase war die Hoffnung auf einen Punktgewinn wieder in weite Ferne gerückt. Florin-Sebastian Veresteanu war zur Stelle und markierte das 3:1 von Hundsheim (77.). Mit dem 2:3 gelang Kopsa ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (91.). Schließlich strich der SV Hundsheim die Optimalausbeute gegen Petronell ein.

Der ASV Petronell muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nur vier Zählern auf der Habenseite ziert der Gastgeber das Tabellenende der 2. Klasse Ost. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Petronell alles andere als positiv. Vom Glück verfolgt war der ASV Petronell in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Hundsheim behauptet nach dem Erfolg über Petronell den vierten Tabellenplatz. Die Saisonbilanz des SV Hundsheim sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei fünf Siegen und einem Unentschieden büßte Hundsheim lediglich eine Niederlage ein.

Der ASV Petronell tritt am Freitag, den 06.10.2023, um 19:30 Uhr, beim SG Sarasdorf / Stixneusiedl an. Einen Tag später (15:30 Uhr) empfängt der SV Hundsheim den SC Rohrau/Gerhaus.

2. Klasse Ost: ASV Petronell – SV Hundsheim, 2:3 (0:0)

91 Mario Kopsa 2:3

77 Florin-Sebastian Veresteanu 1:3

61 Mario Kopsa 1:2

51 Lukas Ankhelyi 0:2

47 Kristian Brunczvik 0:1

