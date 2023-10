Dank Kostic krallt sich USC Wilfleinsdorf spät den Sieg über Hof/L.

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Ost: Vor 70 Besuchern kam es am Samstag zum Duell zwischen dem USC Wilfleinsdorf und dem SC Hof/L. Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen dem USC Wilfleinsdorf und dem SC Hof/L. an diesem zehnten Spieltag. Die Ausgangslage sprach für Wilfleinsdorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Florian Edler traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Der USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf machte weiter Druck und Michael Gaderer erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Michael Gaderer (8.). Mit der Führung für den USC Wilfleinsdorf ging es in die Halbzeitpause.

Die Gäste gleichen aus

Kurz nach der Pause waren die Gäste wieder im Spiel. Wilfleinsdorf musste den Treffer von Razvan Pop zum 1:2 hinnehmen (48.). Die komfortable Halbzeitführung des USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Mihajlo Dardic schoss den Ausgleich in der 62. Spielminute. Das Unentschieden zeichnete sich mehr und mehr ab, doch dann schlug Thomas Kostic in der Nachspielzeit zu und erzielte den Führungstreffer für den USC Wilfleinsdorf. Am Ende verbuchte Wilfleinsdorf gegen Hof/L. einen Sieg.

Der USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf behauptet nach dem Erfolg über den SC Hof am Leithaberge den vierten Tabellenplatz. Der USC Wilfleinsdorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 30 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Wilfleinsdorf. Sieben Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des USC Wilfleinsdorf.

Wann findet der Gast die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Wilfleinsdorf setzte es eine neuerliche Pleite, womit der SC Hof/L. im Klassement weiter abrutschte. Hof/L. musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Hof am Leithaberge insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mit 21 Punkten auf der Habenseite herrscht beim USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim SC Hof/L. nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Der USC Wilfleinsdorf tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SV Prellenkirchen an. Einen Tag später empfängt Hof/L. den ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa.

2. Klasse Ost: USC Photovoltaik Ortner Wilfleinsdorf – SC Hof am Leithaberge, 3:2 (2:0)

93 Thomas Kostic 3:2

62 Mihajlo Dardic 2:2

48 Razvan Pop 2:1

8 Michael Gaderer 2:0

3 Florian Edler 1:0

