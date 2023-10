ASK Kleinneusiedl beim SC Hof/L. im Torrausch

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Ost: Vor mehr als 100 Zuschauern kam es zum Duell des Tabellenletzten mit dem Tabellenführer. Der ASK Kleinneusiedl kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Kleinneusiedl setzte sich standesgemäß gegen den SC Hof/L. durch.

Niklas Flicker brachte den ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa in der 16. Minute nach vorn. Dominik Koch erhöhte für die Gäste auf 2:0 (35.). Raphael Nowak von Hof/L. bekam vom Schiedsrichter die Rote Karte zu sehen (38., Torchancenverhinderung). Doppelpack für den ASK Kleinneusiedl: Nach seinem zweiten Tor (39., Elfmeter) markierte Flicker wenig später seinen dritten Treffer (44.). Der Ligaprimus hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Zwei Rote Karten für die Gastgeber

Nach den Treffern von Florian Kremser (48.) und Koch (56.) setzte Manuel Niernberger (91.) den Schlusspunkt für Kleinneusiedl. Gewissheit, dass der Sieger der Begegnung nur einer sein würde, gab es in der 85. Minute, als Christopher Birgfellner vom SC Hof am Leithaberge binnen einer Minute mit der Ampelkarte (Foul/Kritik) des Platzes verwiesen wurde. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des SC Hof/L. immens. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gastgebern, was in den 33 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten des Schlusslichts alles andere als positiv.

Wer soll den ASK Kleinneusiedl noch stoppen? Kleinneusiedl verbuchte gegen Hof/L. die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Ost weiter an. Mit nur acht Gegentoren stellt der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa die sicherste Abwehr der Liga. Der ASK Kleinneusiedl bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Kleinneusiedl acht Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

Die Not des SC Hof/L. wird immer größer. Gegen den ASK Kleinneusiedl verlor Hof/L. bereits das vierte Ligaspiel am Stück. K.neusiedl scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Freitag tritt der SC Hof am Leithaberge beim FK Quick Logistics Hainburg an, während der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa einen Tag später den SV Prellenkirchen empfängt.

2. Klasse Ost: SC Hof am Leithaberge – ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa, 0:7 (0:4)

91 Manuel Niernberger 0:7

56 Dominik Koch 0:6

48 Florian Kremser 0:5

44 Niklas Flicker 0:4

39 Niklas Flicker 0:3

35 Dominik Koch 0:2

16 Niklas Flicker 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.