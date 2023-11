Garaj sichert Edelstal das Remis beim SC Hof/L.

Details Montag, 06. November 2023 00:01

2. Klasse Ost: An die 90 Besucher wollten am Sonntag das Spiel der 13. Runde mitverfolgen. Der SC Edelstal ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den SC Hof am Leithaberge hinausgekommen. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich der SC Hof/L. vom Favoriten.

Fast eine halbe Stunde lang mussten die Zuschauer auf das erste Highlight warten. Nach 28 Minuten trafen die Gäste den Pfosten. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Florin Pop sein Team in der 36. Minute. Die Pausenführung von Hof/L. fiel knapp aus.

Hof verspielt 2:0-Führung

In der 75. Minute brachte Mihajlo Dardic das Netz für das Heimteam zum Zappeln und erhöht den Vorsprung auf 2:0. Jan Doch noch war das Spiel für Hof/L. nicht gewonnen. Juska verkürzte für Edelstal später in der 83. Minute auf 1:2. Kurz vor Ende der Partie war es Lukas Garaj, der den Gast rettete und den Ausgleich markierte (89.). Gedanklich hatte der SC Hof am Leithaberge den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem SC Edelstal am Ende noch den Teilerfolg.

Der SC Hof/L. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse geht Hof/L. in der Rückrunde von der zwölften Position an. Die formschwache Abwehr, die bis dato 37 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SC Hof am Leithaberge in dieser Saison. Einen Sieg, drei Remis und acht Niederlagen hat der SC Hof/L. momentan auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei Hof/L. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sieben Spiele zurück.

Das Remis brachte Edelstal in der Tabelle voran. Der SC Edelstal liegt nun auf Rang acht. Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Edelstal derzeit auf dem Konto. Der SC Edelstal ist seit drei Spielen unbezwungen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt der SC Hof am Leithaberge dann im nächsten Spiel den SC Haslau/Ma. E, während Edelstal am gleichen Tag beim SV Prellenkirchen antritt.

2. Klasse Ost: SC Hof am Leithaberge – SC Edelstal, 2:2 (1:0)

89 Lukas Garaj 2:2

83 Jan Juska 2:1

75 Mihajlo Dardic 2:0

36 Florin Pop 1:0

