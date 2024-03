Hundsheim liest FK Hainburg die Leviten

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 06:35

2. Klasse Ost: Der SV Hundsheim führte den FK Quick Logistics Hainburg vor 150 Besuchern nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Hundsheim setzte sich standesgemäß gegen den FK Hainburg durch. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen den SV Hundsheim beim Stand von 2:1 zum Sieger gemacht.

Der Gastgeber legte fulminant los und Florin-Vladut Pop traf zum 1:0 (7.). Die Gäste scheiterten dann nur knapp am Ausgleich (17.).

Glück für den SVH - Corner Hainburg, der Stürmer köpft freistehend neben das Tor. Norbert Ecker, Ticker-Reporter

Bevor es in die Pause ging, hatte Lukas Ankhelyi noch das 2:0 von Hundsheim parat (41.). Mit der Führung für den SV Hundsheim ging es in die Halbzeitpause.

Hundsheim gnadenlos

Mit dem 3:0 durch Florin-Vladut Pop für den SV Hundsheim war das Spiel eigentlich schon entschieden (46.). Hundsheim baute die Führung aus, indem Kristian Brunczvik zwei Treffer nachlegte (62./76.). Letztlich feierte der SV Hundsheim gegen Hainburg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den FK Quick Logistics Hainburg festigte Hundsheim den dritten Tabellenplatz. Der SV Hundsheim präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 43 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Hundsheim. Der SV Hundsheim knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Hundsheim neun Siege, ein Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen.

In der Defensivabteilung des FK Hainburg knirscht es gewaltig, weshalb die Gäste weiter im Schlamassel stecken. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Hainburg liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 40 Gegentreffer fing. Nun musste sich der FK Quick Logistics Hainburg schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der FK Hainburg überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am kommenden Samstag tritt der SV Hundsheim beim SC Edelstal an, während Hainburg einen Tag zuvor den SG Sarasdorf / Stixneusiedl empfängt.

2. Klasse Ost: SV Hundsheim – FK Quick Logistics Hainburg, 5:0 (2:0)

76 Kristian Brunczvik 5:0

62 Kristian Brunczvik 4:0

46 Florin-Vladut Pop 3:0

41 Lukas Ankhelyi 2:0

7 Florin-Vladut Pop 1:0

Details

