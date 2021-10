Hundsheim siegt souverän gegen Margarethen/M.

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:39

2. Klasse Ost: Hundsheim kam vor rund 100 Zuschauern gegen Margarethen/M. zu einem klaren 5:2-Erfolg. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des SV Hundsheim. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Thomas Simonic brachte sein Team in der neunten Minute nach vorn. Florin-Sebastian Veresteanu trug sich in der 19. Spielminute in die Torschützenliste ein und glich zum 1:1 aus. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Lubomir Gogolak schnürte einen Doppelpack (25./28.), sodass Hundsheim fortan mit 3:1 führte. Mit dem 4:1 durch Cetinyürek für die Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (32.). Die Überlegenheit des SV Hundsheim spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Gogolak nicht zu bremsen

Mit dem Tor zum 5:1 steuerte Gogolak bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (49.). In der 53. Minute überwand der SC Margarethen/M. die Abwehr von Hundsheim und Muhammed Gümüser beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Letztlich fuhr der SV Hundsheim einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Mit dem souveränen Sieg gegen Margarethen/M. festigte Hundsheim die zweite Tabellenposition. Offensiv konnte dem SV Hundsheim in der 2. Klasse Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 30 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die Saison von Hundsheim verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der SV Hundsheim nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Hundsheim seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Der SC Margarethen/M. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SV Hundsheim – Margarethen/M. bleibt weiter unten drin. Die Defensive des SC Margarethen/M. muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 28-mal war dies der Fall. Die Lage von Margarethen/M. bleibt angespannt. Gegen Hundsheim musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

2. Klasse Ost: SV Hundsheim – SC Margarethen/M, 5:2 (4:1)

9 Thomas Simonic 0:1

19 Florin-Sebastian Veresteanu 1:1

25 Lubomir Gogolak 2:1

28 Lubomir Gogolak 3:1

32 Mustafa Cetinyuerek 4:1

49 Lubomir Gogolak 5:1

53 Muhammed Guemueser 5:2

