SC Rohrau/G. glückt in Fischamend nur der Ehrentreffer

Details Samstag, 02. April 2022 01:06

2. Klasse Ost: Bei Fischamend gab es für den SC Rohrau/G. nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel vor rund 100 Besuchern mit 1:4. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur ATSV Fischamend heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte der ATSV Fischamend das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:1-Sieg geholt.

Rohrau geriet in der 36. Minute durch einen Treffer von Micael Luis Goncalves Liljenberg ins Hintertreffen. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Fischamends Liljenberg seinen zweiten Treffer nachlegte (43.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Stefan Sandriesser einen weiteren Treffer für den Gastgeber und stellte auf 3:0. Der tonangebende Stil des ATSV Fischamend spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Der ATSV Fischamend machte so weiter wie man in den ersten 45 Minuten aufgehört hatte und Liljenberg überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 (49.) und feierte damit seinen Dreierpack. Manuel Krasnici erzielte in der 64. Minute den Ehrentreffer für den SC Rohrau/Gerhaus. In Minute 88 musste Fischamends Stefan Sandriesser den Platz nach einer Gelb-Roten Karte frühzeitig verlassen. Am Schluss schlug Fischamend den SC Rohrau/G. vor eigenem Publikum mit 4:1 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Liljenberg der Held des Abends

Der ATSV Fischamend liegt im Klassement nun auf Rang sechs. Fischamend verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Rohrau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der SC Rohrau/Gerhaus holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Der SC Rohrau/G. rangiert mit 16 Zählern auf dem achten Platz des Tableaus. Fünf Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat Rohrau momentan auf dem Konto. Der SC Rohrau/Gerhaus baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) gastiert der ATSV Fischamend beim SC Au/L, der SC Rohrau/G. empfängt zeitgleich den SC Margarethen/M.

2. Klasse Ost: ATSV Fischamend – SC Rohrau/Gerhaus, 4:1 (3:0)

64 Manuel Krasnici 4:1

49 Micael Luis Goncalves Liljenberg 4:0

44 Stefan Sandriesser 3:0

43 Micael Luis Goncalves Liljenberg 2:0

36 Micael Luis Goncalves Liljenberg 1:0