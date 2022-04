Llugiqi schießt Fischamend zum Sieg bei Au/L.

Details Montag, 11. April 2022 01:53

2. Klasse Ost: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der ATSV Fischamend vor rund 100 Zuschauern mit 2:1 gegen den SC Au/L. für sich entschied. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 4:4 geendet hatte.

Fischamend geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Markus Dragschitz das schnelle 1:0 für Au/L. erzielte. Micael Luis Goncalves Liljenberg versenkte den Ball in der 20. Minute im Netz des SC Au/L. und glich zum 1:1 aus. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Hidajet Llugiqi das 2:1 nach (44.). Obwohl dem ATSV Fischamend nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Au/L. zugleich nicht, die Partie zu drehen. In Minute 85 sahen gleich zwei Spieler Rot. Hasan Güler (Au/L.) und Fischamends Endrit Llugiqi mussten den Platz vorzeitig verlassen. Am Ende feierte Fischamend einen knappen Erfolg.

Fischamend überholt Au/L.

Der SC Au/L. bekleidet mit 25 Zählern Tabellenposition sieben. Das Heimteam baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Durch die drei Punkte gegen Au/L. verbesserte sich Fischamend auf Platz sechs. Zuletzt lief es erfreulich für den ATSV Fischamend, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Am nächsten Sonntag reist der SC Au/L. zum SC Margarethen/M, zeitgleich empfängt Fischamend den SC Edelstal.

2. Klasse Ost: SC Au/L. – ATSV Fischamend, 1:2 (1:2)

44 Hidajet Llugiqi 1:2

20 Micael Luis Goncalves Liljenberg 1:1

6 Markus Dragschitz 1:0