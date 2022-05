Vier-Tore-Mann Garaj reicht Edelstal gegen Rohrau/G. nicht

Details Sonntag, 01. Mai 2022 05:02

2. Klasse Ost: Der SC Rohrau/G. und Edelstal lieferten sich vor etwa 120 begeisterten Zuschauern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 6:5 endete. Rohrau wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel hatte der Gastgeber mit 3:0 für sich entschieden.

Martin Breitwieser brachte den SC Edelstal in der sechsten Minute mit dem Nachschuss nach einem Elfmeter ins Hintertreffen. Lukas Garaj versenkte den Ball in der 24. Minute im Netz des SC Rohrau/Gerhaus und glich zum 1:1 aus. Marcel Bily war zur Stelle und markierte das 2:1 des SC Rohrau/G. (27.). Edelstal zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Garaj (33.) und Jan Juska (38.) mit ihren Treffern das Spiel. Ein Tor auf Seiten des Tabellenletzten machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Manuel Krasnici war es, der in der 52. Minute das Spielgerät im Tor des Gasts unterbrachte und wieder auf 3:3 ausgleichen konnte. Drei Minuten später ging der SC Edelstal durch den dritten Treffer von Garaj erneut in Führung. Rohrau hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Stefan Feitsch den neuerlichen Ausgleich (58.) zum 4:4. Philipp Steiner traf vom Elfmeterpunkt aus zum 5:4 zugunsten des SC Rohrau/Gerhaus (67.). Ivan Spajic (72.) erhöhte fünf Minuten später auf 6:4. Es folgte der Anschlusstreffer für Edelstal – bereits der vierte für Garaj. Nun stand es nur noch 5:6 (76.). Am Ende verbuchte der SC Rohrau/G. gegen den SC Edelstal einen Sieg.

Viererpack von Garaj ohne Happy End

Rohrau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Für den SC Rohrau/Gerhaus ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. In der Verteidigung des SC Rohrau/G. stimmt es ganz und gar nicht: 57 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Rohrau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist der SC Rohrau/Gerhaus wieder in der Erfolgsspur.

Mit 85 Gegentreffern ist Edelstal die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Wann bekommt Edelstal die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SC Rohrau/G. gerät der SC Edelstal immer weiter in die Bredouille. Mit nun schon 17 Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten des SC Edelstal alles andere als positiv. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Edelstal etwas bescheiden daher. Lediglich drei Punkte ergatterte der SC Edelstal.

Als Nächstes steht für Rohrau eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:30 Uhr) geht es gegen den Sarasdorf/T. SC. Edelstal empfängt parallel den SC Au/L.

2. Klasse Ost: SC Rohrau/Gerhaus – SC Edelstal, 6:5 (2:3)

76 Lukas Garaj 6:5

72 Ivan Spajic 6:4

67 Philipp Steiner 5:4

58 Stefan Feitsch 4:4

55 Lukas Garaj 3:4

52 Manuel Krasnici 3:3

38 Jan Juska 2:3

33 Lukas Garaj 2:2

27 Marcel Bily 2:1

24 Lukas Garaj 1:1

6 Martin Breitwieser 1:0