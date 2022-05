Verdienter Auswärtssieg des SV Stixneusiedl beim SC Hof/L.

Details Montag, 02. Mai 2022 01:00

2. Klasse Ost: Drei Punkte gingen am Sonntag vor knapp 90 Besuchern aufs Konto des SV Stixneusiedl/Gallbrunn. Die Gäste setzten sich mit einem 3:1 gegen den SC Hof am Leithaberge durch. Pflichtgemäß strich der SV Stixneusiedl gegen den SC Hof/L. drei Zähler ein. Im Hinspiel hatte sich Hof/L. als keine große Hürde erwiesen und mit 1:5 verloren.

Valentin Brkic brachte Stixneusiedl in der 29. Minute in Front. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Dominik Pitnauer den Vorsprung des SV Stixneusiedl/Gallbrunn auf 2:0 (43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Nach dem Seitenwechsel hofften die Gastgeber wieder auf mehr. Sahin Kilic ließ sich in der 52. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für den SC Hof am Leithaberge. Der Treffer von Jakub Hoffmann in der 83. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den möglichen Aufstieg. Am Schluss gewann der SV Stixneusiedl gegen den SC Hof/L.

Stixneusiedl sichert Platz drei ab

Wann bekommt das Heimteam die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Stixneusiedl gerät Hof/L. immer weiter in die Bredouille. Im Angriff des SC Hof am Leithaberge herrscht Flaute. Erst 20-mal brachte der SC Hof/L. den Ball im gegnerischen Tor unter. Hof/L. kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Lage des SC Hof am Leithaberge bleibt angespannt. Gegen den SV Stixneusiedl/Gallbrunn musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der SV Stixneusiedl hat nach dem souveränen Erfolg über den SC Hof/L. weiter die dritte Tabellenposition inne. Mit dem Sieg baute der SV Stixneusiedl/Gallbrunn die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Stixneusiedl 13 Siege, vier Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der SV Stixneusiedl konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Am nächsten Sonntag reist Hof/L. zum USC Wilfleinsdorf, zeitgleich empfängt Stixneusiedl den ASV Petronell.

2. Klasse Ost: SC Hof am Leithaberge – SV Stixneusiedl/Gallbrunn, 1:3 (0:2)

83 Jakub Hoffmann 1:3

52 Sahin Kilic 1:2

43 Dominik Pitnauer 0:2

29 Valentin Brkic 0:1