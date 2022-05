Petronell lässt sich von Stixneusiedl überrumpeln

Details Samstag, 07. Mai 2022 01:21

2. Klasse Ost: Rund 60 Fans waren zum Spiel der 20. Runde gekommen. Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SV Stixneusiedl/Gallbrunn und der ASV Petronell mit dem Endstand von 9:0. Der SV Stixneusiedl setzte sich standesgemäß gegen Petronell durch. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten von Stixneusiedl geendet.

Johann Pany brachte die Gastgeber in der sechsten Spielminute in Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte der SV Stixneusiedl/Gallbrunn den Vorsprung und diesmal war es Juray Török, der sich feiern ließ. Mit dem 3:0 durch Török für Stixneusiedl war das Spiel eigentlich schon entschieden (18.). Pany überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den SV Stixneusiedl/Gallbrunn (21.). Der ASV Petronell rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. Der SV Stixneusiedl baute die Führung aus, indem Pany zwei Treffer nachlegte (57./70.). Lukas Brkic (75.), Jakub Hoffmann (83.) und Valentin Brkic (88.) schraubten das Ergebnis weiter auf 9:0 in die Höhe. Schließlich war das Schützenfest für Stixneusiedl beendet und Petronell gnadenlos vorgeführt.

Pany als vierfacher Torschütze

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den ASV Petronell steht der SV Stixneusiedl/Gallbrunn momentan auf dem zweiten Tabellenplatz. Der SV Stixneusiedl weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Stixneusiedl erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Petronell muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme des ASV Petronell bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Im Angriff weist Petronell deutliche Schwächen auf, was die nur 25 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des ASV Petronell alles andere als positiv. In sieben ausgetragenen Spielen kam Petronell in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Nächster Prüfstein für den SV Stixneusiedl/Gallbrunn ist der ATSV Fischamend auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 16:30). Der ASV Petronell misst sich zur selben Zeit mit dem USC Wilfleinsdorf.

2. Klasse Ost: SV Stixneusiedl/Gallbrunn – ASV Petronell, 9:0 (4:0)

88 Valentin Brkic 9:0

83 Jakub Hoffmann 8:0

75 Lukas Brkic 7:0

70 Johann Pany 6:0

57 Johann Pany 5:0

21 Johann Pany 4:0

18 Juray Toeroek 3:0

12 Juray Toeroek 2:0

6 Johann Pany 1:0